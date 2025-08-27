Supermarkt-Boss wehrt sich gegen Preis-Eingriffe

REWE-Chef über Aktionen, gestiegene Preise und "unwissende Politiker".

REWE-Boss Marcel Haraszti (Billa, Penny, Bipa) spricht im oe24.TV-Interview über die Preise im Supermarkt, Aktionen, Preisdeckel und die Politik.

oe24: Die Kunden merken die Inflation – auch im Supermarkt sind die Preise gestiegen. Was sagen Sie zu möglichen staatlichen Eingriffen in die Preise?

Marcel Haraszti: Wir haben Schreckensbeispiele wie Venezuela, wo ein Marxist Preisdeckel verhängte und es für Lieferanten nicht mehr attraktiv war zu produzieren. Ware kam auf den Schwarzmarkt, die Inflation explodierte. Wir kämpfen täglich um die Gunst der Kunden, bieten attraktive Sortimente und haben 40 % Aktionsanteil. Natürlich gab es eine Inflation. Aber die auf Lebensmittel ist in Österreich geringer als im europäischen Schnitt. Da haben wir dämpfend gewirkt.

oe24: Inwiefern dämpfend?

Haraszti: 2024 war die Inflation auf Lebensmittel in Österreich bei 2,6 %, die restliche Inflation war bei 2,9 %. Die großen Treiber sind die Energiekosten und die ganzen Gebühren, die gestiegen sind und das wirkt sich natürlich auf die Preise aus, bei den Lieferanten und auch bei uns.

oe24: Bereichert sich der Handel an den höheren ­Preisen?

Haraszti: Die Politik argumentiert teils sehr wissensbefreit. Zwei Drittel vom Regalpreis hängen von den Einkaufspreisen ab. Die werden uns diktiert. 13,4 % kommen von unseren Personalkosten. 10 % machen unsere Logistik- und Energiekosten aus. 9,1% macht die Mehrwertsteuer aus. Die durchschnittliche Marge, also der Gewinn im Lebensmittelhandel, liegt bei 1 %.

oe24: Die Politiker verstehen nicht, wovon sie reden?

Haraszti: Was ich so spannend finde, ist, die Regierung schießt sich auf die 1 Prozent ein, also das ist unsere Marge. Wir machen zwar viel Umsatz, aber es bleibt wenig übrig. Das Geld verwenden wir, um in Österreich zu investieren. Was die Regierung aber komplett ignoriert und natürlich unter den Tisch wischt, weil sie dafür verantwortlich ist: Auch unsere Einkaufspreise sind gestiegen.

oe24: Warum müssen Sie mehr im Einkauf zahlen?Haraszti: Die Lieferanten haben höhere Energie- und Arbeitskosten. Die Arbeitskosten in Österreich sind um 31 % höher als in Deutschland oder um 59 % höher als im EU-Schnitt. Warum hat die Regierung zugeschaut und spricht jetzt von einem Preisdeckel?