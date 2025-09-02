Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Babler, Stocker, Meinl-Reisinger
© APA/HANS KLAUS TECHT

Klausur

Regierung: 20-Punkte-Plan gegen die Krise

02.09.25, 16:21
Teilen

Die Regierungsklausur startete am Dienstag mit einem Inflations-Hammer. Die Statistik Austria errechnete für den August eine Teuerung von 4,1 Prozent. Der logische Befund von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP): „Das ist viel zu viel.“ 

Entsprechend standen die Koalitionsparteien bei der anschließenden Klausur unter Druck, Maßnahmen auf den Tisch zu legen. Am Ende wurde ein 20-Punkte-Plan gegen die Teuerung, für die Wirtschaft und Entbürokratisierung vorgestellt. oe24 hat die Details:

Eine Milliarde für den Standort

  • Investitionsfreibetrag temporär von 10 auf 20 Prozent verdoppeln
  • Strombonus für energieintensive Industrie
  • Breitbandausbau vorantreiben
  • Investitionen in den Arbeitsmarkt
  • Standortfonds, um privates Kapital zu mobilisieren

Schellhorn, Hattmannsdorfer, Marterbauer
© APA/HANS KLAUS TECHT

Maßnahmen gegen die Teuerung

Auch gegen die Teuerung wurden Maßnahmen vorgestellt:

  1. Für Lebensmittel:
  • Bekämpfung des Österreich-Aufschlags
  • Allianz für faire Preise
  • "Shrinkflation" muss gekennzeichnet werden 
  • Transparenz entlang der Wertschöpfungskette
  • Verstärkte Kontrollen, mehr Wettbewerb
  1. Bei den Energiepreisen:
  • Gesetzliche Verankerung des öffentlichen Interesses, um Energiepreise zu senken
  • Energiekrisenmechanismus, um exzessive Preisanstiege zu verhindern
  • Anpassung des Preisgesetzes durch die Aufnahme von Strom und Gas
  • Senkung des Ökostrombeitrags
  1. Beim Wohnen:
  • Die Indexierung der Mieten im reglementierten Bereich ist 2026 auf 1 und 2027 auf 2 Prozent beschränkt
  • Weiteres Mietpaket für freien Mietmarkt soll in Begutachtung

Wie Bürokratie abgebaut werden soll

Bei der Bürokratie setzt die Regierung auf

  • den Abbau unnötiger Berichtspflichten,
  • schnellere Genehmigungsverfahren,
  • die Schaffung einer österreichweiten Energieausweis-Datenbank sowie
  • die Hebung von Schwellenwerten ins Dauerrecht. 

Beim Budget gab Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) Entwarnung. Hier sei man "auf Kurs". Nachdem die meisten Konsolidierungsmaßnahmen aber erst mit 1. Juli in Kraft getreten seien, werde das zweite Halbjahr "entscheidend".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden