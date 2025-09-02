Regierung: 20-Punkte-Plan gegen die Krise

Die Regierungsklausur startete am Dienstag mit einem Inflations-Hammer. Die Statistik Austria errechnete für den August eine Teuerung von 4,1 Prozent. Der logische Befund von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP): „Das ist viel zu viel.“

Entsprechend standen die Koalitionsparteien bei der anschließenden Klausur unter Druck, Maßnahmen auf den Tisch zu legen. Am Ende wurde ein 20-Punkte-Plan gegen die Teuerung, für die Wirtschaft und Entbürokratisierung vorgestellt. oe24 hat die Details:

Eine Milliarde für den Standort

Investitionsfreibetrag temporär von 10 auf 20 Prozent verdoppeln

Strombonus für energieintensive Industrie

Breitbandausbau vorantreiben

Investitionen in den Arbeitsmarkt

Standortfonds, um privates Kapital zu mobilisieren

Maßnahmen gegen die Teuerung

Auch gegen die Teuerung wurden Maßnahmen vorgestellt:

Für Lebensmittel:



Bekämpfung des Österreich-Aufschlags

Allianz für faire Preise

"Shrinkflation" muss gekennzeichnet werden

Transparenz entlang der Wertschöpfungskette

Verstärkte Kontrollen, mehr Wettbewerb

Bei den Energiepreisen:



Gesetzliche Verankerung des öffentlichen Interesses, um Energiepreise zu senken

Energiekrisenmechanismus, um exzessive Preisanstiege zu verhindern

Anpassung des Preisgesetzes durch die Aufnahme von Strom und Gas

Senkung des Ökostrombeitrags

Beim Wohnen:



Die Indexierung der Mieten im reglementierten Bereich ist 2026 auf 1 und 2027 auf 2 Prozent beschränkt

Weiteres Mietpaket für freien Mietmarkt soll in Begutachtung

Wie Bürokratie abgebaut werden soll

Bei der Bürokratie setzt die Regierung auf

den Abbau unnötiger Berichtspflichten,

schnellere Genehmigungsverfahren,

die Schaffung einer österreichweiten Energieausweis-Datenbank sowie

die Hebung von Schwellenwerten ins Dauerrecht.

Beim Budget gab Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) Entwarnung. Hier sei man "auf Kurs". Nachdem die meisten Konsolidierungsmaßnahmen aber erst mit 1. Juli in Kraft getreten seien, werde das zweite Halbjahr "entscheidend".