Teuerung: Soll Regierung in Preise eingreifen?

Die Inflation ist hoch, die Teuerung rauscht durchs Land.
Neben der Teuerung sorgt der "Österreich-Aufschlag" für mächtig Wirbel. Manche Lebensmittelpreise sind in Österreich höher als in manchem Nachbarland.
In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie die Bundesregierung auf den Preishammer in den Supermärkten reagiert.