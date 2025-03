Überraschend: Yannick Shetty übernimmt die Klubführung der Neos

Der 29-jährige Jurist wurde einstimmig zum Nachfolger von Beate Meinl-Reisinger gewählt. Zuvor hatte Nikolaus Scherak als gesetzter Nachfolger abgesagt.

Der 29-jährige Jurist folgt damit der langjährigen Klubvorsitzenden Beate Meinl-Reisinger, die als Ministerin ins Außenamt wechselte.

Bisherige Karriere

Shetty war im Parlamentsklub der NEOS zuletzt Sprecher für Integration, Migration, Asyl, Innere Sicherheit und Lehre. Erfahrung, an der Spitze zu stehen, sammelte der neue Klubobmann bereits als Fraktionsführer in zwei Untersuchungsausschüssen, in denen er Machtmissbrauch, Finanzskandale und die Putin-Nähe der FPÖ aufdeckte und Licht in die Causa Benko brachte.

„Ich bedanke mich von ganzem Herzen für das Vertrauen, das mir meine Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Wahl entgegengebracht haben. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen im Nationalrat für eine zukunftsfähige, liberale und gerechte Gesellschaft zu kämpfen“, sagt der neu gewählte Klubobmann Yannick Shetty.

Meinl-Reisinger wechselte ins Außenministerium

Die bisherige Klubobfrau und nunmehrige Außenministerin, NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, gratulierte von ihrer ersten Auslandsreise in Brüssel aus ihrem Nachfolger. „Mit Yannick Shetty an der Spitze des Klubs ist dafür gesorgt, dass wir nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch im Parlament weiterhin die Reform- und Kontrollkraft in Österreich sein werden und allen voran die Jungen eine sehr starke Stimme im Nationalrat haben.“

Unterstützt wird Shetty - wie schon vor ihm Meinl-Reisinger - in seiner neuen Funktion durch das Präsidium des Parlamentsklubs, bestehend aus Stephanie Krisper, Martina von Künsberg Sarre, Nikolaus Scherak sowie Markus Hofer.

Am 23. Oktober 2019 zog Shetty erstmals als jüngster Abgeordneter in den Österreichischen Nationalrat ein, am 24. Oktober 2024 wurde er erneut als Abgeordneter zum Nationalrat angelobt.