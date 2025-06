Van der Bellen vergleicht Klimaschutz mit UFO-Attacke

Beim World Summit 2025 wird Wien am 3. Juni erneut zum Zentrum internationaler Klimapolitik. Zahlreiche Promi- und Politgäste versammeln sich.

Zum Auftakt des Austrian World Summit 2025 hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Rede.

"Ich bin so glücklich, so viele Gesichter hier zu sehen", begann Van der Bellen. Und zog dann einen interessanten Vergleich heran, um auf die Klima-Problematik aufmerksam zu machen: "Stellen Sie sich das vor: Der Himmel über Wien verdunkelt sich, UFO greifen die Erde an. Ohne viel zu Spoilern, kann ich ihnen verraten, wie diese Filme meistens ausgehen. Die Menschen halten zusammen und bekämpfen die Bedrohung. Ende gut alles gut."

Dann fuhr er weiter: "So läuft es in Hollywood. So haben wir auch die Pocken ausgerottet, das Ozonloch verkleinert, Europa nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgebaut. Doch was ist jetzt mit dem Klima-Notstand? Irgendwann soll dieser auch auf dieser Erfolgsliste stehen."

Der Bundespräsident setzt sich immer wieder für Umwelt-Themen ein. Dabei appelliert er stets um den Zusammenhalt:

Wenn es um unser Überleben geht, dann müssen wir alle zusammenhalten, dann ist es nicht wichtig, wer woher kommt, an wen wer glaubt und so weiter. Wenn alle mitmachen, gibt es einen Erfolg. Unser Planet ist nicht die Verantwortung von Parteien oder Personen - sondern von uns allen."