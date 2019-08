Bregenz. Die auch bei der Nationalratswahl - österreichweit - antretende Links-Partei "Wandel" hat für die Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober genügend Unterstützungsunterschriften gesammelt. Dies teilte die Partei in einer Aussendung mit. Der Wahlvorschlag soll somit in der Woche vom 19. August bei der Landeswahlbehörde eingereicht werden, hieß es.