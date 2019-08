Ex-Kanzler Kurz warnt vor Rezession

Wien. Im ÖSTERREICH-Interview warnt ÖVP-Chef und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz vor einer Rezession in Österreich. Kurz: "Die schlechte Wirtschaftsentwicklung in Deutschland – immerhin unser wichtigster Wirtschaftshandelspartner – kann natürlich dramatische Auswirkungen haben, daher möchte ich möglichst rasch die Steuerreform umsetzen. Wenn der Bevölkerung mehr Geld bleibt, kauft sie auch wieder mehr. So können wir gegensteuern."

Als Gründe für eine drohende Wirtschaftskrise nennt Kurz: "Die wirtschaftlich negative Entwicklung in Deutschland, die Handelsspannungen mit den USA, der drohende ungeordnete Brexit können negative Entwicklungen bei uns auslösen."