Wie Kurz jetzt die ÖVP wieder überzeugen will

Kurz bräuchte rasche Neuwahlen. Die ÖVP könnte ihm diesmal nicht folgen.

Kritik. Er wolle „kein Schattenkanzler“ sein, beteuert Sebastian Kurz. Tatsächlich dürfte er sich zunächst darauf konzentrieren, seine Partei wieder von sich zu überzeugen. Kein leichtes Unterfangen. Auch, wenn der türkise Nationalratsklub – Kurz hatte bekanntlich die Liste für diesen selbst erstellt – ihn zu 100 Prozent zu ­ihrem Klubobmann gewählt hatte, hat die Absetzbewegung von ihm weg längst begonnen.

Offen revoltiert noch keiner. In mehreren VP-Landesgruppen heißt es aber bereits deutlich, „weder ein Comeback als Kanzler noch eine rasche Neuwahl sind jetzt denkbar“.



Kurz und seine Getreuen wollen nun – nach dem Modell von 2019 – eine Tour durch Österreich starten. Das Kalkül: Die VP-Landeschefs sollen sehen, dass er „in den Bundesländern nach wie vor beliebt“ sei. Aber: Auch in den Ländern werden extreme Vertrauensverluste in ersten Umfragen bereits sehr zur Kenntnis genommen. Auch, wenn in der türkis-schwarzen Welt viele bedauern, dass „er mit all seinem Talent seine eigene Politkarriere so beschädigt hat“, mehren sich die Zweifel, dass er erneut das „Comeback-Wunder“ schaffen könne. Zu sehr hänge das davon ab, wie die Ermittlungen – tauchen neue Vorwürfe auf? – gegen ihn laufen würden.



Nur bei rascher Neuwahl könnte er zurück



Kalkül. Dass er und der gesamte innere Zirkel der Türkisen unter extremer Beobachtung stehen, weiß auch Kurz. Die Koalition von innen – wie unter Rot-Schwarz 2017 – zu torpedieren, wird schwer. Er müsste aber spätestens im März neu wählen, um eine Chance auf eine Rückkehr als VP-Spitzenkandidat zu haben, sagen VP-Strategen. Dann könne es sein, dass „die Länder sich denken, er hat noch die besten Chancen, Platz eins für die ÖVP zu behaupten.“ Allerdings werde das sehr stark von den kommenden Wochen abhängen. Dass Einzige, das derzeit sicher sei, ist, dass „nichts sicher ist“.