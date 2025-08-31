Wiederkehr für Deutsch-Klassen-Pflicht

Bildungsminister Wiederkehr zum Schulstart: Ab 2025 sollen Kinder mit Sprachproblemen verpflichtend in die Sommerschule – um besser Deutsch zu lernen.

Am Sonntag endeten für rund 500.000 Schüler im Osten Österreichs die Sommerferien.

Wiederkehr in der ZIB2

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) stellte sich am Sonntagabend den Fragen von Marie-Claire Zimmermann in der ZIB2. Er betonte, es gebe genug Bewerbungen auf offene Lehrerstellen – doch regional herrsche weiter Mangel, etwa in Wien bei Volksschullehrern. Viele Neueinstellungen seien zudem noch ohne abgeschlossenes Lehramtsstudium. „Das ist nicht zufriedenstellend“, räumte Wiederkehr ein.

Sommerschule als Pflicht

Ein Schwerpunkt des Interviews war die Deutschförderung. Wiederkehr kündigte an, ab 2025 die Sommerschule für Kinder mit Sprachproblemen verpflichtend machen zu wollen.

Sein Argument: Neun Wochen Ferien seien zu lang für Kinder, die kaum Deutsch sprechen. In dieser Zeit verlerne man in der Sprache ganz viele Dinge. "Und dann kommt man am ersten Tag in die Schule und kann die Sprache kaum mehr."

Geplant ist, dass betroffene Schüler zwei Wochen vor Schulbeginn intensiven Sprachunterricht erhalten.