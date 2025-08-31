Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
wiederkehr
© orf

Im Sommer

Wiederkehr für Deutsch-Klassen-Pflicht

31.08.25, 22:28
Teilen

Bildungsminister Wiederkehr zum Schulstart: Ab 2025 sollen Kinder mit Sprachproblemen verpflichtend in die Sommerschule – um besser Deutsch zu lernen. 

Am Sonntag endeten für rund 500.000 Schüler im Osten Österreichs die Sommerferien.

Wiederkehr in der ZIB2

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) stellte sich am Sonntagabend den Fragen von Marie-Claire Zimmermann in der ZIB2. Er betonte, es gebe genug Bewerbungen auf offene Lehrerstellen – doch regional herrsche weiter Mangel, etwa in Wien bei Volksschullehrern. Viele Neueinstellungen seien zudem noch ohne abgeschlossenes Lehramtsstudium. „Das ist nicht zufriedenstellend“, räumte Wiederkehr ein.

Sommerschule als Pflicht

Ein Schwerpunkt des Interviews war die Deutschförderung. Wiederkehr kündigte an, ab 2025 die Sommerschule für Kinder mit Sprachproblemen verpflichtend machen zu wollen.

Sein Argument: Neun Wochen Ferien seien zu lang für Kinder, die kaum Deutsch sprechen. In dieser Zeit verlerne man in der Sprache ganz viele Dinge. "Und dann kommt man am ersten Tag in die Schule und kann die Sprache kaum mehr."

Geplant ist, dass betroffene Schüler zwei Wochen vor Schulbeginn intensiven Sprachunterricht erhalten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden