Wien bekommt neuen Militärkommandanten

Wien bekommt einen neuen Militärkommandanten. Christian Habersatter löst Kurt Wagner ab, der diese Funktion in den vergangenen 14 Jahren innehatte und nun den Ruhestand antritt.

Der gebürtige Salzburger Habersatter trat 1988 in das Bundesheer ein, absolvierte die Theresianische Militärakademie und den Generalstabslehrgang. Zuletzt kommandierte er die 3. Jägerbrigade in Mautern.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) lobt Habersatter als "äußerst erfahrenen und international erprobten Offizier" und dankte Brigadier Wagner für seine "engagierte und verlässliche Führung des Militärkommandos Wien". Glückwünsche kamen auch vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der sich auf "eine konstruktive und vertrauensvolle Kooperation" freute. Auch er dankte Wagner. Die Entscheidung für Habesatter wurde von der Wiener Landesregierung bestätigt.

Habersatter bekleidete zahlreiche Führungsfunktionen

Brigadier Habersatter wurde am 5. September 1970 in Salzburg geboren. Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Wien. Seit 1988 steht er im Dienst des Österreichischen Bundesheeres. Nach der Ausbildung zum Berufsoffizier an der Theresianischen Militärakademie und Dienst in verschiedenen Funktionen, absolvierte er den Generalstabslehrgang an der Landesverteidigungsakademie. Er bekleidete zahlreiche Führungsfunktionen.

Internationale Erfahrung sammelte er unter anderem als leitender Planungsoffizier und Verbindungsoffizier in Deutschland sowie bei mehreren Auslandseinsätzen am Balkan und in Afrika. Besonders hervorzuheben ist seine Funktion als erster österreichischer Mission Force Commander der EU-Trainingsmission in Mali im Jahr 2019.

Das Militärkommando Wien ist das zentrale Bindeglied des Bundesheeres zu den zivilen Behörden, Einsatzorganisationen und zur Bevölkerung in der Bundeshauptstadt. Es koordiniert insbesondere Assistenzeinsätze und unterstützt bei sicherheitsrelevanten Herausforderungen sowie Katastrophenlagen.