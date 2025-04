SP-Wähler hielten Nevrivy die Treue

So wählte Donaustadt.

Bis zum Schluss gab es Scharmützel zwischen FPÖ und SPÖ. Die SPÖ unter Ernst Nevrivy, der mit Kleingartenaffäre und einer Anklage in der Wien-Wert-Causa auffiel, verlor 7,6% hält aber mit 37,5% ihre Hausmacht. Die Wähler hielten offenbar ihrem Bezirksvorsteher Nevrivy die Treue. Die FPÖ bezichtigte die SPÖ in der Seestadt der Wahlmanipulation und legte am Ende um 16,7% zu, so dass sie bei 26,5% hält. Die ÖVP verlor um 11,3% und hält bei nur mehr 8,5%. Die Grünen konnten um rund 2% zulegen und halten bei 13%.