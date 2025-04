× Ludwig will mit Grünen, NEOS und ÖVP sondieren

Die SPÖ und Bürgermeister Michael Ludwig sind die großen Sieger der Wien-Wahl.

Trotz leichter Verluste führt in Wien weiter kein Weg an der Sozialdemokratie vorbei.

Ludwig hat freie Wahl

Den Regierungspartner im Rathaus kann Ludwig sich aussuchen. Er hat drei Möglichkeiten: Entweder eine Fortführung der rot-pinken Koalition mit den NEOS, eine Neuauflage von Rot-Grün oder eine Große Koalition in Wien mit einer kleinen ÖVP.

Sondierungsgespräche mit NEOS, Grünen und ÖVP

Ludwig hält sich alle Optionen offen und will jetzt mit allen drei genannten Parteien Sondierungsgespräche führen. In einer Aussendung erklärte der Wiener Bürgermeister: „Ich habe heute in den Gremien vorgeschlagen, dass wir noch diese Woche die Sondierungsgespräche mit NEOS, Grünen und ÖVP starten - eine Koalition mit der FPÖ kommt für die SPÖ nicht in Frage."

Was in Wien umgekehrt auf alle Fälle ausgeschlossen ist, ist eine Koalition zwischen der SPÖ und den Freiheitlichen.

Rasche Koalition als Ziel

Außerdem kündigte der Bürgermeister an, dass es rasch eine Regierung geben soll: „Je nach Übereinstimmung mit unseren Zielvorstellungen für die Zukunft Wiens werden wir danach sehr rasch entscheiden, mit wem wir in Koalitionsverhandlungen gehen.”

Das heißt, Wien soll noch vor dem Sommer eine neue Stadtregierung haben, das hatte der Wahlsieger LudiwgLudwig bereits am Wahltag in Aussicht gestellt. Zum roten Sondierungsteam in Wien sollen gehören, SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak und der Klubobmann der Wiener SPÖ, Joe Taucher.