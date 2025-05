Margaretner Grünen-Chef hat "offenes Ohr" für Grätzel

Nachdem die Grünen erstmals in der Geschichte einen Bezirksvorsteher in Margareten stellen, starten Luxenberger und Tierscherl am 14. Mai ihre "Offenes Ohr"-Tour durch den 5. Bezirk.

Noch vor seiner Angelobung startet der zukünftige Bezirksvorsteher von Margareten, Michael Luxenberger (Grüne) - gemeinsam mit der designierten Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Petra Tierscherl (ebenfalls Grüne) - die "Offenes Ohr"-Tour durch die Grätzl von Margareten. "Wir kommen zu den Menschen, dorthin, wo das Leben spielt. Zum Zuhören, zum Austauschen, und zum Mitnehmen der Ideen der Menschen für das Margareten von morgen. Die Wünsche der Bewohner:innen werden in unsere Arbeit einfließen", erklärt Luxenberger. "Mit diesem Geist des Zusammenhalts, der Nähe und der gelebten gemeinsamen Verantwortung wollen wir auch die Bezirksvorstehung gestalten – gemeinsam mit den Menschen in Margareten, für ein Margareten, das allen gehört." Aufakt für die Tour mit einem 1,80 Meter großen, grünen Ohr wird am 14. Mai um 16 Uhr am Margaretenplatz sein. "Wir wollen die Zeit bis zur Angelobung dazu nutzen, um die Anliegen der Bewohner:innen im Bezirk zu hören und das Vertrauen der Menschen zu gewinnen", ergänzt Tierscherl. Weitere Termine sind bis Ende Mai am Siebenbrunnenplatz, im Bruno -Kreisky-Park, im Leopold-Rister-Park und im Klieberpark geplant.