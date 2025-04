Nepp kam mit seinen beiden Dackeln zum Wahllokal

Der FPÖ-Chef ging mit einem "guten Gefühl" wählen.

Begleitet von seiner Ehefrau Barbara sowie seinen beiden Dackeln Hanni und Otto ging FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp in eine bilinguale Schule im beschaulichen 18. Bezirk wählen. Ein konkretes Ziel nannte er abermals nicht, er wolle "so stark wie möglich werden". Angesichts der Umfragewerte, die zum Teil eine Verdreifachung des Ergebnisses von 2020 prognostizieren, ging Nepp mit einem "guten Gefühl" ins Finale. Bis zum Wahlabend will er die Zeit mit seiner Familie verbringen und spazieren gehen.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Gegen ihn laufende Ermittlungen in der Spesen-Causa der Wiener FPÖ unter Ex-Obmann Heinz-Christian Strache sah Nepp nicht als Hindernis. "Ich hab meine Kontrollfunktion ausgeübt", sagte er zu den Vorwürfen. Nepp geht von einer Einstellung des Verfahrens aus.