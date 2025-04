Pühringer freut sich über "fantastisches Ergebnis"

Die Grüne Spitzenkandidatin Judith Pühringer ist "mehr als zufrieden" mit den Hochrechnungen zur Wien-Wahl. Es sei ein "fantastisches Ergebnis", sagte sie zum ORF.

Man habe eine "Aufholjagd" gestartet und sei jetzt nur knapp vom besten Ergebnis in Wien entfernt. Pühringer sah einen "klaren Auftrag" der Wählerinnen und Wähler, grüne Themen in den Fokus zu stellen. Sie wolle nun Klima und soziale Gerechtigkeit verbinden.

"Wir haben viele Lösungsvorschläge gemacht", sagte die Spitzenkandidatin und Landesparteivorsitzende über den Wahlkampf der Grünen. In weiterer Folge solle es eine "stabile Koalition" geben. Dazu will Pühringer Sondierungen mit der SPÖ führen. Einbringen möchte sie unter anderem die Themen Wohnen, Klima und Bildung.

Kraus: "Wir alle feiern"

"Total überwältigt" zeigte sich Ko-Landesparteichef Peter Kraus gegenüber der APA: "Wir alle feiern, weil wir im Bereich des historisch besten Ergebnissen liegen." Vor einem Jahr hätten die Umfragen noch ganz anderes vorhergesagt. Man habe es im Wahlkampf geschafft, Unentschlossene zu mobilisieren. Zudem lobte Kraus die "Performance" von Spitzenkandidatin Pühringer: "Sie hat einen großartigen Job gemacht."

Die Grünen wollen mit der SPÖ über die Bildung einer Stadtregierung verhandeln. Es brauche eine stabile Regierung, so Kraus, am besten noch vor dem Sommer. Mit den Grünen gebe es eine breite Mehrheit im Gemeinderat, betonte er. Die Parteigremien tagen am Montag ab dem Vormittag, am Nachmittag wird eine Mitteilung erwartet. Kraus: "Wir sind für Sondierungsgespräche aufgestellt und bereit."

Ellensohn: Prognose über Erwartungen

Der Grüne Klubobmann im Rathaus David Ellensohn hatte sich zuvor schon mit der (niedrigeren) Trendprognose zufrieden gezeigt. "Noch mehr wäre mir noch lieber", sagte er bei "Puls24". Die Prognose sei aber "viel besser" als die Erwartungen zu Jahresbeginn. Als wichtige Aufgabe für die nächste Stadtregierung sah Ellensohn das Thema leistbares Wohnen. Eine Leerstandsabgabe könne die SPÖ nur mit den Grünen umsetzen, diese bringe "Geld in die Kassa". Und das sei nötig, denn: "Wien hat leider ein großes Defizit."