× Wahlkampf: Grüne gaben am meisten für Social Media aus

Das sind die Ausgaben der Parteien für Social Media im Wien-Wahlkampf.

Die Grünen gaben im Wien-Wahlkampf am meisten für Werbung in den Sozialen Netzwerken aus.

Satte 300.000 Euro

Fast 300.000 investierten die Grünen für ihren Social-Media-Wahlkampf. Damit holten sie am Schluss rund 13 Prozent, nach einer ersten Trendprognose von oe24.

Weniger Ausgaben

Alle anderen Parteien gaben wesentlich weniger aus. Die Volkspartei rund 75.000 Euro und landete damit auf Platz zwei. Interessant: Die Ludwig-SPÖ gab nur rund 22 Euro für den Wahlkampf im Netz aus.

Strache investiert

Die FPÖ investierte rund 70.000 Euro. Die NEOS rund die Hälfte der Blauen, nämlich 36.000 Euro. Am Rande: Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gab mit seinem Team HC rund 42.000 Euro aus, in Zahlen schlug sich das am Schluss mit rund 1,5 Prozent nieder.