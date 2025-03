Wahlkarten werden ab Montag versandt

Die Wien-Wahl findet am 27. April statt, eine Stimmabgabe ist aber schon ab kommender Woche möglich - nämlich per Briefwahl.

Am Montag (31. März) beginnt der Versand der Wahlkarten. Wer den Antrag persönlich bei der Behörde stellt, kann den Stimmzettel dort auch sogleich ankreuzen und abgeben.

Wer am Wahltag nicht in Wien ist oder aus anderen Gründen nicht das zuständige Wahllokal aufsuchen möchte, kann eine Wahlkarte beantragen. Sie ermöglicht, in einem beliebigen Wahllokal die Stimme abzugeben bzw. brieflich zu wählen. Wahlkartenanträge können bis 23. April schriftlich bzw. online und bis 25. April persönlich im zuständigen Wahlreferat gestellt werden.

Stimmabgabe im Wahlreferat möglich

Wahlreferate gibt es für jeden Bezirk. Es befindet sich an der Adresse des Magistratischen Bezirksamts oder in der Außenstelle des Bezirksamts. Wahlberechtigte Personen, die ihre Wahlkarte persönlich im zuständigen Wahlreferat beantragen, können auf Wunsch auch gleich an Ort und Stelle zur Stimmabgabe schreiten.

Das Kreuz kann man dabei auch in den Amtsräumlichkeiten unbeobachtet machen. Denn für die Stimmabgabe stehen dort abgeschirmte Bereiche zur Verfügung, wie im Rathaus betont wird. Möglich ist die Sofort-Wahl ebenfalls bereits ab kommenden Montag.

Eine für die Briefwahl verwendete Wahlkarte muss bis spätestens am Wahltag um 17.00 Uhr (Wahlschluss) einlangen. Dies ist beim Postversand zu berücksichtigen. Wobei es auch ohne Briefträger geht: Eine Briefwahlkarte kann nämlich auch am 27. April in jedem Wahllokal bzw. in jeder Bezirkswahlbehörde persönlich abgegeben werden.