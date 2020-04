Kann Kurz die Absolute schaffen?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH- & oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Die neue ÖSTERREICH-Umfrage ist eine politische Bombe: Die ÖVP erreicht mit 45 % einen neuen Bestwert. In den letzten vier Jahrzehnten gab es in Österreich keine Partei, die so stark war (selbst Schüssel lag mit der ÖVP zu Bestzeiten „nur“ bei 42 %). Sebastian Kurz marschiert derzeit schnurstracks Richtung Absolute – bei einer Kanzlerdirektwahl hätte er sie mit 52 % schon. Das hat mehrere Gründe:

Der Kanzler macht (gerade auch im Europa-Vergleich) einen höchst professionellen Job als Krisenmanager. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es bei uns einen klaren Plan – vom Shutdown bis hin zur Wiedereröffnung von Geschäften, Lokalen und Schulen.

Die Umfragewerte sind dennoch wackelig: Denn unserer Wirtschaft droht laut Prognosen der Corona-Crash. Der Kanzler muss das jetzt mit aller Kraft (und allem Geld) vermeiden. Wenn ihm das gelingt, dann ist sogar die Ab­solute drinnen. Wenn nicht, dann kann es in den Umfragen ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen.