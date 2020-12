Ein Kommentar von ÖSTERREICH- und oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Am 27. Dezember startet die Corona-Impfung endlich auch in Österreich. Dass man mit DEM führenden Corona-Arzt dieses Landes und seinem Team startet, ist ein echter Marketing-Coup. Christoph Wenisch und seine Infektionsabteilung im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien stehen dieses Jahr wie kaum jemand anderer für den unermüdlichen Kampf unserer Mediziner gegen das Coronavirus!

Die Impfung für Wenisch und sein Team ist aber viel mehr als nur ein symbolischer Pieks. Diese Impfung ist unser einziger Weg aus der Corona-Krise. Umso wichtiger ist es, dass zeitgleich mit dem Impfstart eine großflächige Informationskampagne zum Impfen anläuft.

Viele Menschen haben noch immer Zweifel, ob sie sich impfen lassen sollen – primär deshalb, weil sie bisher nicht ausreichend über diese Impfung informiert wurden.

Die Regierung, aber auch die Länder und die Opposition müssen jetzt alle Kräfte darauf konzentrieren, mit Angst und Verschwörungstheorien aufzuräumen und die Österreicher über die historische Chance dieser Impfung aufzuklären.

Dass die FPÖ und nun auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Stimmung gegen die Corona-Impfung machen, ist schlicht unverantwortlich.

Diese Impfung ist unser Corona-Exit – aber nur, wenn sich auch genügend Österreicher impfen lassen! Impfen Sie sich – dann werden wir Corona 2021 besiegen.