Polizei jagt Supermarkt-Räuber

Nach einem bewaffneten Überfall im Oktober veröffentlichte die Wiener Polizei nun ein Foto des Verdächtigen.

EWien. Der bislang unbekannte Mann betrat am 15.10.2025 gegen 17:42 Uhr einen Supermarkt in der Kopalgasse im 11. Wiener Gemeindebezirk. Er ließ eine Bierdose an der Kassa zur späteren Bezahlung zurück. Etwa acht Minuten später betrat derselbe Mann erneut die Filiale.

© LPD Wien

Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Verdächtige begab sich direkt zum Kassenbereich, nahm eine Papiertasche und legte sie auf das Förderband. Die Mitarbeiterin kassierte daraufhin sowohl die zuvor hinterlegte Bierdose als auch die Papiertasche. Plötzlich zog der etwa 1,90 Meter große Mann eine Waffe aus seiner rechten Jackentasche, verdeckte sie mit der Papiertasche, bedrohte damit die Mitarbeiterin und forderte Bargeld.

Die Angestellte folgte der Aufforderung sofort und legte die Geldscheine in die Papiertasche. Der Räuber, der eine grüne Jacke trug, nahm daraufhin die Bierdose und verließ das Geschäft. Die Mitarbeiterin verständigte anschließend die Polizei.

Die Wiener Polizei veröffentlichte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Foto des Tatverdächtigen. Hinweise - auch vertraulich - werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01 31310 57210 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.