Swan und Lemmon – Zwei grüne Kometen sorgen für Staunen

Seltenes Himmelsspektakel im Herbst 2025: Gleich zwei grün leuchtende Kometen – Swan und Lemmon – ziehen derzeit über den Nachthimmel und bieten Astronomie-Fans ein faszinierendes Schauspiel.

Die Kometen C/2025 R2 (Swan) und C/2025 A6 (Lemmon) sind derzeit am Abendhimmel zu sehen – ein seltenes Ereignis, das mit etwas Glück und klarem Wetter beobachtet werden kann. Swan, erst im September entdeckt, ist im Südwesten sichtbar und rund 30 Millionen Kilometer entfernt. Lemmon, ein alter Bekannter aus vergangenen Jahrhunderten, gilt als der hellste Komet des Jahres und kann unter sehr dunklem Himmel sogar mit bloßem Auge erkannt werden. In Wien ist er etwa am Montag etwa 18 Uhr rund 35 Grad über dem Südwesthorizont zu finden; bis zum 10. November sinkt seine Höhe auf etwa 21 Grad.

Swan und Lemmon – Verfolgen Sie die beiden Kometen über den Nachthimmel

Wie das Portal "Starwalk" berichtet, ist der Komet Lemmon noch vor dem Hintergrund des Sternbilds Bärenhüter zu sehen. Er werde sich aber bald in südlichere Sternbilder bewegen: Schlange, Herkules und Schlangenträger. Mitte November verschwinde er schließlich in der Abenddämmerung, berichtet das Onlineportal.

Komet Lemmon kann man mit bloßem Auge sehen, aber für Komet Swan braucht man in jedem Fall ein Fernglas. Um ihn zu beobachten braucht man möglichst freie Sicht zum Horizont im Südwesten. Anfangs November wird er im Süden zu sehen sein. Der beste Beobachtungszeitrum liegt laut "SWR3" zwischen dem 28. bis 31. Oktober.

Besonders gute Sichtbedingungen herrschen am 27. Oktober, wenn der Mond kaum stört. Ende Oktober erreicht Lemmon seine maximale Helligkeit von etwa 4 mag, bevor er im November langsam verblasst und in der Abenddämmerung verschwindet. Wer die Kometen beobachten oder fotografieren möchte, sollte ein Fernglas und ein Stativ nutzen – sowie einen möglichst dunklen Beobachtungsort fernab von Stadtlichtern.