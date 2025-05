Syrer (25) prügelt 13-Jährigen bei Raub spitalsreif

Ein mutiger Zeuge verfolgte den Räuber, was wiederum von einem weiteren Passanten bemerkt wurde, der die Polizei alarmierte und ihnen verraten konnte, wohin der Schläger abgetaucht war: Festnahme.

Wien. Die Ereignisse - bei denen auch Crystal Meth eine Rolle spielt - trugen sich Mittwochnachmittag in der Fußgängerzone auf der Favoritenstraße vor einem großen Drogerie-Diskonter zu. Vor den Augen mehrerer geschockter Passanten war es zwischen zwei Männern - wie sich herausstellen sollte, war einer davon noch ein Kind - zu einem heftigen Handgemenge gekommen. Konkret schlug und trat ein 25-jähriger Syrer auf einen erst 13-jäghrigen Landsmann ein, dem er dabei mehrere Wertgegenstände wegnahm und verletzte, sodass der Unmündige von der Rettung erstversorgt in ein Spital gebracht werden musste. Wie sich herausstellte, waren die Blessuren "nur" Hämatome und Prellungen, sodass eine ambulante Behandlung wohl ausreichend war.

Indes wurde der Angreifer um 17.45 Uhr - von zwei Zeugen verfolgt und angezeigt - in der Senefeldergasse von einer Polizeistreife gestellt. Im Zuge einer Personsdurchsuchung wurde bei dem 25-Jährigen eine geringe Menge Suchtmittel - nämlich Crystal Meth - vorgefunden. Ob er auch Drogen intus hatte, ist unklar. Der Verdächtige wurde in weitere Folge vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Opfer und Täter, di sich nach Angaben des 13-Jährigen flüchtig kannten, konnten noch nicht detailliert einvernommen werden.