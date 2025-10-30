Alles zu oe24VIP
Trafikantin schlug Räuber in die Flucht
© GettyImages

Fahndung

Trafikantin schlug Räuber in die Flucht

30.10.25, 13:32
Als die Angestellte um Hilfe rief, ergriff der bewaffnete Räuber die Flucht.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwochnachmittag in Wien-Alsergrund. Ein bisher unbekannter Mann, der eine dunkle Jacke und Jeans mit Löchern trug, betrat gegen 15.50 Uhr eine Trafik. Plötzlich zog er ein Messer, bedrohte damit die Angestellte und verlangte Bares.

Doch die Trafikangestellte weigerte sich und rief um Hilfe. Daraufhin machte sich der Räuber, der eine Glatze hat, aus dem Staub. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, hat die Ermittlungen übernommen.

