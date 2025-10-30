Duo attackierte Nachtschwärmer: Festnahme

Die Polizei konnte im Zuge der Fahndung die beiden Verdächtigen festnehmen.
Wien. Zwei nicht unwesentlich alkoholisierte Männer (35 und 39) sind in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Brigittenau mit zwei Albanern aneinandergeraten. Bei der Rangelei wurde der Jüngere der beiden durch einen spitzen Gegenstand verletzt. Der 39-Jährige verlor im Zuge der Auseinandersetzung sein Handy. Dieses steckte das aggressive Duo ein und flüchtete.
Zeugen hatten die beiden Albaner so genau beschrieben, dass sie im Zuge der Fahndung erkannt wurden. Der 25-Jährige und sein Begleiter (31) hatten das Mobiltelefon bei sich und wurden festgenommen. Das verletzte Opfer wurde ins Spital eingeliefert.