Extremhitze und Waldbrände: Tropen-Sommer in Europa

Eine massive Hitzewelle hat weite Teile Südeuropas fest im Griff und rollt auf Österreich zu: Von Portugal bis in die Türkei haben die Menschen am Montag unter extremen Temperaturen geächzt.

Spanien meldete mit 46 Grad in Huelva einen neuen Juni-Hitzerekord. In Frankreich und der Türkei brachen Waldbrände aus. In Österreich werden zur Wochenmitte Extremtemperaturen von bis zu 38 Grad erwartet.

In der türkischen Provinz Izmir kämpften am Montag etwa 1.000 Feuerwehrleute und 14 Hubschrauber gegen einen am Sonntag ausgebrochenen Waldbrand. Fernsehbilder zeigten bis auf die Grundmauern niedergebrannte Wohnhäuser.

Der spanische Wetterdienst meldete am Montag die höchste jemals in einem Juni gemessene Temperatur: Sie wurde am Samstag in Huelva im Süden des Landes registriert und übertraf mit 46 Grad Celsius den bisherigen Rekord aus dem Jahr 1965 um 0,8 Grad. Auch das Mittelmeer heizt sich bereits früh im Jahr ungewöhnlich stark auf: Vor der Inselgruppe der Balearen erreichte die Wassertemperatur laut Wetterdienst 26 Grad - bisher waren solche Temperaturen eher Mitte August zu erwarten.

"Das hatten wir noch nie"

In Frankreich galten für 84 der 95 Kernland-Départements Hitzewarnungen. "Das hatten wir noch nie", sagte Umweltministerin Agnès Pannier-Runacher. Nur die Küste am Ärmelkanal und die Grenzregion zu Belgien und Deutschland bleibt vorerst verschont. Im Südwesten des Landes brannten nach Behördenangaben insgesamt 400 Hektar Land bei Buschbränden nieder.

Italien gab am Montag erneut Hitzewarnungen für 17 Städte im ganzen Land aus. In der Nähe wichtiger Sehenswürdigkeiten in Rom wurden Krankenwagen stationiert, um Betroffene möglichst schnell zu versorgen. Der Notärzte-Verband meldete einen Anstieg von Patientinnen und Patienten mit Hitzschlag um zehn Prozent.

Hitzewelle auch in Österreich

Mitte der Woche wird die extreme Hitzewelle auch auf Österreich treffen. Für Donnerstag wurden besonders für den Osten des Landes Temperaturen von bis zu 38 Grad prognostiziert. Neue Hitzerekorde über 40 Grad dürfte es aber nicht geben.