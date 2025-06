Natur-Schauspiel: Heute könnten Polarlichter über Österreich leuchten

In der Nacht auf Samstag hat ein besonders starker Sonnensturm die Erde erreicht.

Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Millionen Kilometern pro Stunde prallte der Sonnenwind auf unser Magnetfeld. Dieses Ereignis könnte in der Nacht für ein außergewöhnliches Naturschauspiel auch über Österreich sorgen.

Chance auf Polarlichter in unseren Breiten

Durch die erhöhte Sonnenaktivität besteht die Möglichkeit, dass Polarlichter – normalerweise in den Polarregionen beheimatet – bis nach Mitteleuropa vordringen. Vor allem in ländlichen Gegenden, fernab Lichtverschmutzung, könnten die farbenprächtigen Nordlichter am Himmel sichtbar werden. Klarer Himmel und Dunkelheit sind dafür jedoch entscheidend.

Wetter entscheidet über Sichtbarkeit

Ob das Phänomen tatsächlich beobachtet werden kann, hängt stark vom Wetter und der weiteren Entwicklung der Sonnenaktivität ab. Laut Meteorologen sind die Voraussetzungen am Sonntagabend günstiger als üblich, eine Garantie gibt es jedoch nicht.

Keine Gefahr für Stromversorgung

Trotz der Intensität des Sonnensturms sind derzeit keine negativen Auswirkungen auf das Stromnetz oder andere technische Infrastrukturen zu erwarten.