Klagenfurt-Kicker illegal im Land: Festnahme während Liga-Spiel

Ein kurioser Zwischenfall ereignete sich beim Landesliga-Spiel zwischen dem SV Donau Klagenfurt und Dellach/Gail.

In der Halbzeitpause des Landesliga-Spiels zwischen dem SV Donau Klagenfurt und Dellach/Gail in Kärnten wurde ein Spieler der Klagenfurter beim Stand von 3:1 für die Gastgeber von der Fremdenpolizei festgenommen, wie unter anderem "Ligaportal.at" berichtet.

Dem Bericht zufolge wird dem festgenommenen Mann aus Gambia vorgeworfen, sich illegal in Österreich aufgehalten zu haben. "Gerade in einem so wichtigen Spiel ist das natürlich fragwürdig", kommentierte Donau Klagenfurts Trainer Kurt Stuck den Vorfall. Er betonte aber die Professionalität der bei der Festnahme beteiligten Beamten.

Mannschaften trennten sich unentschieden

Die Festnahme habe für den abstiegsgefährdeten Klub sämtliche Abläufe durcheinandergebracht, so Struck. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden (4:4).

Der festgenomme Spieler bestritt übrigens seit 2016 bereits rund 300 Spiele für Donau Klagenfurt.