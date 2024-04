Wir sind heißer als Mallorca

Nach Kälteeinbruch bringt uns ein Hochdruckgebiet den Sommer zurück.

Nachdem der Winter sich mit einer späten Rückkehr am Mittwoch präsentierte und Teile Österreichs mit Schnee bedeckte, kündigt sich bereits wieder ein Wetterumschwung an. Ein kräftiges Hochdruckgebiet wird sich ab Donnerstag über dem Land festsetzen und für einen abrupten Temperaturanstieg sorgen.

Sonne. Die kommenden Tage versprechen sonnige Aussichten und angenehm warme Temperaturen. Bereits ab Donnerstag können wir uns über eine spürbare Erwärmung freuen, die sich bis zum Wochenende fortsetzt. Höchstwerte von bis zu 29 Grad sind dabei wieder keine Seltenheit.

Bis zu 29 Grad und mehr am Sonntag

Sommer. Am Wochende folgt der Hitze-Höhepunkt. Sonnenschein pur wird am Samstag vorhergesagt. Vereinzelte Nebelfelder verschwinden rasch, und nur wenige Schleierwolken trüben den Himmel. Ein leichter bis mäßiger Wind weht aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen sommerliche 21 bis 27 Grad.

© oe24 ×

Am Sonntag ist die April-Hitze wieder auf Rekordkurs. Er startet sonnig, mit vereinzelten Schleierwolken am Himmel. Während im Norden vereinzelte Regenschauer nicht ausgeschlossen sind, klettert das Thermometer wieder auf bis zu 29 Grad – in einzelnen Orten vielleicht sogar wieder auf 30 Grad, wie am letzten Sonntag in Bruck an der Mur.

Nur Antalya oder Dubai gleich heiß wie wir

Hitzepol Europas. Damit wird Österreich zum Hitzehotspot in Europa – auf Mallorca oder Ibiza sind nur 24 Grad angekündigt. Selbst das südliche Palermo auf Sizilien bleibt mit 24 Grad kühler. Nur in Antalya oder Dubai ist es gleich heiß.

Fast zwei Wochen dauert der April-Sommer jetzt schon an. Damit ist wohl jetzt schon klar, dass auch der April – wie schon der März – hierzulande als wärmster in die Geschichtsbücher eingehen wird.