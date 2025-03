Preis-Hammer: Hofer Rabatte um bis zu 33 Prozent!

Ab Mittwoch werden einige Produkt-Preise bei Hofer drastisch gesenkt.

Um bis zu 33 Prozent werden die Preise gesenkt. Produkte des täglichen Bedarfs stehen im Fokus.

Der Diskonter HOFER senkt die Preise für viele Produkte ab 12. März. Damit wird „der Wocheneinkauf nun noch budgetfreundlicher“, heißt es in einer Aussendung vom Unternehmen.

Laut Aussendung sind diese Produkte vom Rabatt betroffen:

GUTES VOM BÄCKER Strudelspezialitäten in den Sorten Apfel und Topfen sind jetzt um nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro erhältlich, MILSANI Familienjoghurt in der 6er Packung gibt es um nur 1,59 Euro statt 1,79 Euro, und MILSANI Toastkäse Scheiben finden HOFER-Kunden um nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro in den Regalen. Für alle Herzhaften gibt es von GENUSS 100 % aus Österreich Schinkenaufschnitt für nur 3,49 Euro statt 3,99 Euro, Frankfurter 1 kg sind um 6,99 Euro statt 7,99 Euro erhältlich und Kaminwurzerl wiederum finden Kunden um nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro günstiger in den Filialen. Für erfrischenden Genuss sorgt der RIO D´ORO Himbeer-Sirup um nur 3,29 Euro statt 3,49 Euro sowie der RIO D´ORO Himbeer-Zitrone Sirup um nur 2,99 Euro statt 3,29 Euro.