Die schönsten E-Bike-Routen des Landes

Unvergessliche Erlebnisse auf 2 Rädern. Radeln mit Rückenwind und dabei die Schönheiten von Gosautal bis zur UNESCO-Welterberegion Hallstatt entdecken. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Routen im malerischen Salzkammergut vor.

Das Salzkammergut, quasi das 10. Bundesland Österreichs, kann man dank moderner E-Bikes bequem per Rad erkunden, denn mit einem E-Bike können auch weniger geübte Radfahrer die herrlichen Landschaften mühelos erkunden. Die Region verfügt über ein weitläufiges Netz an gut ausgeschilderten Radwegen entlang atemberaubender Seen und majestätischer Berge mit zahlreichen Verleih- und Akkuwechsel-Stationen sowie vielen Einkehrmöglichkeiten, um lokale Spezialitäten zu genießen. All das macht den E-Bike Urlaub im Salzkammergut zu einem perfekten Abenteuer für die ganze Familie.

Mit dem E-Bike können Naturliebhaber und Aktivurlauber die imposante Berg- und Seenwelt des Salzkammerguts aus einem neuen Blickwinkel erleben. © Getty Images ×

Hier geht’s zu den schönsten und zugleich beliebtesten Routen – alles was das Radlerherz erfreut.

Blick auf Hallstatt

Eine wahrlich traumhafte Route führt zum Beispiel ab Bad Goisern über den Pass Gschütt in 41 Kilometern ans Westufer des Hallstättersees nach Hallstatt, dem schönsten Seejuwel der Welt. Besonders sehenswert neben dem Ort mit seinen eng übereinander geschachtelten Häusern sind die Kirche und der Friedhof mit dem Beinhaus. Nach der Besichtigung und einer Rast am See radelt man am südlichen Ufer entlang eines gut ausgebauten Radwegs nach Obertraun. An einem sonnigen Spätsommertag kann man im Strandbad durchaus noch den „Sprung ins kühle Nass“ zur Erfrischung wagen. Der Rückweg nach Bad Goisern führt über eine Hängebrücke – hier passiert man die tiefste Stelle des Hallstätter Sees.

Hallstätter See. Eine der schönsten Bikestrecken führt um den See. © Getty Images ×

Fuschlseeregion

Der türkisfarbige Fuschlsee gilt als das Herzstück der Region. Nur wenige Kilometer von der Festspielstadt Salzburg entfernt, ist er zugleich das Tor zum weltberühmten Salzkammergut und bietet sich zugleich als Ausgangspunkt für eine mehrtägige E-Bike Tour entlang von Wolfgangsee, Attersee, Mondsee und Irrsee an. Mit 220 km und 5.250 Höhenmeter führt diese Teilstrecke des „Salzkammergut BergeSeen eTrail“ zu den schönsten Plätzen im Salzkammergut wie Strubklamm oder Zwölferhorn. Die Tour gliedert sich in vier Etappen mit je vier bis fünf Stunden Fahrzeit, und das – wer will – ganz ohne Gepäck. Spezielle Angebote inkl. E-Bike-Verleih und Nächtigung findet man auf: www.fuschelseeregion.at

Ausseer Radweg

Freuen Sie sich auf eine sportliche, ca. 38 Kilometer lange Radtour durch eine der schönsten Regionen im Alpenraum, dem Ausseerland – vorbei geht’s an Grundlsee und Altausseer See nach Bad Ischl. Hier erwartet Sie pure Sommerfrische in historischem Ambiente.

Der Ausseer Radweg R16 startet in Kainisch und zweigt vom bekannten Salzkammergutradweg R 19 ab. Über den Radlingpass gelangt man zum Grundlsee, dem größten Badesee der Steiermark. Die Abfahrt zum Grundlsee zählt zum Herzstück dieser Radroute. Weiter geht’s via Obertressen nach Altaussee. Der Bildstock am Weg mit dem bezeichnenden Namen „Dachsteinblick“ lässt schon erahnen, welch herrlichen Ausblick man auf den Gletscher bei Schönwetter hat. Einfach genießen! Altaussee, ein bezaubernder Ort mit zahlreichen Villen, lädt zur Rast ein, bevor es im Angesicht des Loser bergauf (am besten jetzt den E-Bike-Motor dazu schalten) auf die idyllisch gelegene Blaa-Alm geht. Im Wirtshaus warten steirische Schmankerl sowie Wild- und Fischgerichte auf die hungrigen Radler. Neben einem großen Spielplatz gibt es auch ein neu angelegtes Gehege, wo man Murmeltiere beobachten kann. Das Ziel, die Europäische Kulturhauptstadt 2024, Bad Ischl, erreicht man durch das kurvige Rettenbachtal.

Der Uferweg am Altausseer See bietet einen einmaligen Panoramablick auf die Trisselwand. © Getty Images ×

Gondel & Rad am Traunsee

Die herrliche Landschaft rund um den Traunsee lässt sich mit dem E-Bike besonders gut erkunden. Eine märchenhafte Tagestour verspricht die Landschloss Ort-Runde (68 km) ab Traunkirchen nach Weyregg am Attersee. Treffpunkt für an der Unterwasserwelt des Sees Interessierte ist hier das Attersee-Aquarium beim Musikpavillon. Nach dem kurzen Zwischenstopp geht es via Kammer nach Gmunden zum nächsten Highlight, dem romantischen Landschloss Ort, das als Kulisse für die bekannte Fernsehserie „Schlosshotel Orth“ diente.

Eine weiterer Radtag am Traunsee führt auf den Grünberg – hier wird vom gemütlichen Radl-Ausflug für Familien bis zur anspruchsvollen Radtour alles geboten. Die Auffahrt auf den Berg erleichtert die Gondelbahn – sie transportiert die Biker mit ihren Fahrrädern – und dabei kann man den Panoramablick auf Gmunden und den Traunsee genießen.Auf zwei Rädern geht es am gekennzeichneten Radweg (8 km) weiter zum Laudachsee. Das Gasthaus Ramsauer Alm mit Sonnenterrasse lädt zur Rast ein und verwöhnt mit regionalen Schmankerln, bevor es mit dem Rad zurück ins Tal geht. Die gemütliche Tour mit einer Gesamtlänge von 16 Kilometern eignet sich auch für Familien.