Ein Fest für die Sinne

Wir laden Sie dazu ein, mit uns die wunderbare Welt der Bier- und Weinkuren zu entdecken – ein Hochgenuss für Ihre Geschmacksnerven, aber auch für Ihren Körper!

Heute im Kopf. Morgen vor Ort. Tschechien freut sich auf Sie!





In Tschechien sind Bier und Wein im wahrsten Sinne des Wortes nationale Schätze. Kein Tscheche würde je daran zweifeln, dass das tschechische Bier das weltweit beste ist und auch der mährische Wein gewinnt an internationaler Bekanntheit. Neben dem Geschmack nutzen die Tschechen Bier und Wein auch für ausgefallenere Dinge.

Die lange Tradition

Der Hopfenanbau hat in Tschechien eine jahrhundertealte Tradition. Somit ist der Biergenuss fest in der Kultur verankert. Schon lange wissen die Tschechen von der besonderen Heilkraft ihres Bieres. Denn es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Bier die Abwehrkräfte stärkt, sich positiv auf die Gefäße auswirkt, zur Muskel-Entspannung beiträgt und die Körperfunktionen positiv beeinflusst. Kurzum: Bier ist einfach gut für Ihr Wohlbefinden – na dann: „Zum Wohl!“

Die Bierbäder in Karlsbad und Pilsen

© Petr Polak

Im Herzen der berühmten Kurstad Karlsbad können Sie die einzigartige Heilwirkung des Bieres in der Biertherme První Pivní Lázně testen. Hier erwartet Sie Bier-Wellness in handgefertigten Bottichen aus Königseichenholz – ein Symbol für Langlebigkeit und Widerstandskraft. Das Kurbad wird auf Grundlage einer Original-Rezeptur zusammengestellt und besteht aus Brauhefe, ausgesuchten Hopfen- und Malzsorten, sowie Moorextrakten. Während Ihres Bades können Sie so viel dunkles und helles Bier trinken wie Sie möchten und sich ganz Ihrer Entspannung hingeben. Denn das Bad hilft auch dabei, Verspannungen zu lösen, sich von Stress und Müdigkeit zu befreien und Schadstoffe aus dem Körper auszuschwemmen. Außerdem unterstützt es die Regeneration der Haut und trägt zur perfekten Entspannung von Leib und Seele bei. Bierkuren gibt es aber nicht nur in Karlsbad, sondern auch in anderen Kurorten, wie zum Beispiel in der Stadt Jeseník (Freiwaldau) in Mähren.

In der gemütlichen Umgebung des Brauereihofes „Purkmistr“ finden Sie das einzige Bierbad Pilsens! Die Entspannung können Sie hier in speziell für diese Brauerei maßgefertigten Badewannen aus Lärchenholz genießen. Auch Weinliebhaber kommen hier dank der riesigen Auswahl im historischen Weinkeller der hiesigen Vinothek nicht zu kurz. Das Hotel Purkmistr**** inklusive Brauerei mit einer Gesamtkapazität von 1.800 Hektoliter pro Jahr ist mit einer Bierstube für 100 Personen verbunden und bietet 32 komfortabel und luxuriös eingerichtete en-suite Zimmer.

Die Bierkur für Verliebte

© David Marvan

Auch für Verliebte gibt es in Tschechien etwas ganz Besonderes: eine Partnerkur zusammen mit Ihrer besseren Hälfte in einer speziellen Doppelbadewanne. Die wohltuende Wirkung des Bieres können Sie in der Biertherme Pivní Lázně BBB Bahenec in der wunderschönen Natur der Beskiden oder in der einzigartigen unterirdischen Biertherme Pivní Lázně Sladovna in Černá Hora mit ihrem riesigen Angebot an Bierkuren erleben. Falls Sie Ihren Tschechienurlaub ausschließlich in Prag verbringen, müssen Sie auf ein solches Erlebnis nicht verzichten, denn die Biertherme Pivní Lázně ZOTO in der Altstadt bietet ein ähnliches Programm.

Die Weinromantik auf einem Schlösschen

© David Marvan

In der ersten Wein-Wellness-Therme in Hustopeče (Auspitz) kann man sich mit mehr als zwanzig Heil- und Entspannungskuren verwöhnen lassen. Ein einzigartiges Peeling aus Traubenkernen lässt Ihre Haut erstrahlen und Wein-Öl-Massagen sorgen für eine wohltuende Entspannung. In den königlichen Weinbädern auf Schloss Zábřeh (Hohenstadt) können Sie es sich im Weinfass bequem machen und sich einem Wein-Öl-Bad, einer Massage oder einem Peeling hingeben – in der romantischen Atmosphäre des Renaissanceschlosses bei Kerzenschein und mit Kaminromantik.

Wellness pur in Tschechien

Zwar hat das Saunieren in Tschechien keine jahrhundertealte Tradition, wie in anderen europäischen Ländern, aber in den letzten Jahrzehnten hat diese Methode der Entspannung und Gesundheitsstärkung den Weg in nahezu allen großen Hotels gefunden. Wo befinden sich in Tschechien die besten und interessantesten Saunalandschaften?

Diashow: Tschechien 1/5 © David Marvan

2/5 © Ladislav Renner

3/5 © David Marvan

4/5 © Milan Jaros

5/5 © Vazlav Jirasek

Tschechien ×

Spa-Zentrum im Aquapalace

Einer der größten tschechischen Wellness-Komplexe, das Aquapalace befindet sich in der Nähe von Prag. Gönnen Sie Ihrem Körper paar beruhigende natürliche Behandlungen und lassen Sie sich von Top-Profis auf dem Gebiet der Körperpflege behandeln. Die Saunawelt, wie der Bereich genannt wird, ist äußerst abwechslungsreich - klassische finnische Saunen, römische Bäder (das sind Bäder des türkischen Typs mit geringerer Temperatur und höherer Luftfeuchte) oder ein skandinavisches Blockhaus im Außenbereich bzw. eine Erdbanja sind hier anzufinden.

Das Saunazentrum im Hotel STEP Praha

Das Hotel STEP im Prager Stadtteil Vysočany verfügt über einen Saunen-Komplex und weitere Wellness-Einrichtungen. Die Saunen befinden sich sowohl im Gebäude als auch außerhalb auf dem Dach des Hotels und verschaffen so den Gästen einen einzigartigen Ausblick auf Prag. Das Hotel bietet einen Pool, mehrere Whirlpools, ein Dampfbad mit Kräuter- und Salzessenzen, eine finnische, tropische, Honigsauna, ein Saunablockhaus im Außenbereich und eine Kaminsauna.

Spa auf dem Schiff Praha