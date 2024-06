× Reise-Erleichterung: An diesen Flughäfen in Europa fällt die 100 ml Regel weg

Wer an europäischen Flughäfen mit Handgepäck reist, musste sich bislang an strenge Regeln halten. So durften Flüssigkeiten nicht mehr als 100 ml fassen und mussten in einem transparenten Beutel mitgeführt werden. Doch diese Einschränkungen gehören an einigen Flughäfen bereits der Vergangenheit an.