× Vorsicht Taschendiebe: In diesen Städten wird am meisten gestohlen

Urlaub bedeutet Entspannung und Erholung. Was da niemand gebrauchen kann, ist Opfer eines Taschendiebstahls zu werden. Ein aktuelles Ranking zeigt, in welchen europäischen Ländern Sie besonders vorsichtig sein sollten.

Ein entspannter Urlaub kann schnell getrübt werden, wenn man Opfer eines Diebstahls wird. In welchen europäischen Städten sich besonders viele Langfinger herumtreiben, hat die Plattform „Paul Camper“ analysiert. Als Grundlage für die Untersuchung dienten aktuelle Polizeistatistiken zu Taschendiebstählen, Autodiebstählen und weiteren Formen von Diebstahl sowie lokale Berichterstattungen von Eurostat. Ergänzt wurden die Daten zudem durch Statistiken zur Summe an Touristenankünften, um eine Risikobewertung zu erstellen.

Diebstahl-Gefahr: Die gefährlichsten Städte für Touristen

Platz 1: Mailand

Die italienische Metropole Mailand landet im Diebstahl-Ranking auf Platz 1. Hier wird laut Ranking etwa jeder 162. Tourist beklaut. Die berühmte Shoppingmeile Via Montenapoleone und das prachtvolle Einkaufszentrum Galleria Vittorio Emanuele II sind Hotspots für Taschendiebe, die es auf abgelenkte Touristen abgesehen haben. Auch an den Bahnhöfen und in der Nähe des Doms sollte man seine Wertsachen gut im Auge behalten.

Platz 2: London

Auch in London sollten Besucher besonders wachsam sein, schließlich wird dort etwa einer von 367 Touristen Opfer eines Diebstahls. In den dichten Menschenmengen an Orten wie Westminster, Camden Market und Southwark haben Taschendiebe leichtes Spiel. Besonders in überfüllten U-Bahn-Stationen ist Vorsicht geboten, da es hier häufig zu Diebstählen kommt und auch Autodiebstähle kommen besonders häufig vor.

Platz 3: Edinburgh

Die schottische Hauptstadt Edinburgh ist innerhalb Europas eigentlich nicht unbedingt bekannt für ihre hohe Kriminalität. Doch hier vermeldet die Polizei tatsächlich rund 4.000 Taschendiebstähle bei etwa 1,8 Millionen Besuchern. Vor allem das Edinburgh Castle und die verwinkelten Gassen der Altstadt sind bei Touristen äußerst beliebt. Doch gerade in der Royal Mile, die sich durch das Zentrum zieht, und auf den belebten Märkten sollte man aufpassen. Taschendiebe nutzen hier die Ablenkung der Touristen aus, die die beeindruckende Atmosphäre genießen.

Platz 4: Rom

Nicht unter den Top drei, aber dennoch mit Vorsicht zu genießen ist Rom. In der italienischen Hauptstadt wird einer von 250 Reisenden Opfer von Taschendieben. Besonders hoch ist das Risiko in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Kolosseum, dem Trevi-Brunnen oder den engen Gassen von Trastevere.

Platz 5: Stockholm

Schweden gilt allgemein als sicheres Reiseland, doch auch in Stockholm ist Wachsamkeit gefragt. In den belebten Einkaufsstraßen der Innenstadt, am Hauptbahnhof und auf den beliebten Inseln Gamla Stan und Södermalm, die Touristen gerne erkunden, gibt es immer wieder Diebstahlsfälle. Auch wenn Stockholm im Vergleich zu anderen Metropolen als sicherer gilt, sollte man hier seine Tasche nicht aus den Augen lassen, denn einer von 322 Reisenden wird bestohlen.

Die 25 Städte mit dem höchsten Diebstahl-Risiko

Wien taucht im Ranking der europäischen Städte mit dem höchsten Diebstahl-Risiko auf Platz 21 auf.

Anzumerken ist, dass für die Analyse nur das Diebstahl-Risiko der 25 beliebtesten Touristenstädte Europas ausgewertet wurde.