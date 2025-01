Urlaub in Venedig geplant – und plötzlich in Schweden gelandet? Genau das passierte einem Paar aus Korea. Doch was wenn wir Ihnen sagen, dass das kein Einzelfall war?

Stellen Sie sich vor, Sie buchen einen romantischen Trip nach Venedig. Gondeln, italienisches Flair, Aperol Spritz – das volle Programm. Doch anstatt auf dem Markusplatz landen Sie plötzlich in einem kleinen, verschneiten Ort in Schweden. Klingt absurd? Genau das ist einem koreanischen Paar passiert – und ihre Geschichte bringt uns zum Schmunzeln.

Wie geht das?! Urlaub in Venedig geplant & in Schweden gelandet

Das koreanische Paar startete ihre Reise in Stockholm mit großen Erwartungen an ihren Urlaub. Ziel war das traumhafte Venedig in Italien. Doch irgendwie ging bei der Buchung etwas schief, und so fanden sie sich nicht in der Lagunenstadt wieder, sondern in einem schwedischen Ort namens Vännäs. Statt romantischer Gondelfahrten durch Kanäle erwarteten sie 20 Zentimeter Neuschnee und Temperaturen weit unter Null. Die beiden nahmen die Verwechslung zum Glück mit Humor: „Wir haben jede Minute genossen. So viel Schnee haben wir noch nie zuvor gesehen. Besser als Venedig! Wir wurden unglaublich herzlich empfangen.“ Vännäs und Venedig mögen auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben, aber die Ähnlichkeit der englischen Schreibweise („Venice“ und „Vännäs“) sorgte offenbar für die Verwirrung bei der Buchung.

Laut Visit Schweden ist das kein Einzelfall

Und das ist kein Einzelfall: Die beiden sind nach Angaben von Visit Schweden nicht die Ersten. Die Weltkarte ist voll von Ortsnamen, die Verwechslungen nahezu vorprogrammieren. Ein ähnlicher Fall: Ein Reisender wollte nach „Kiel“, endete aber im schwedischen „Kil“. Ein anderes Paar landete, auf dem Weg nach Sydney, Australien, im viel kleineren Sydney, Kanada. Es scheint, als hätte das Universum einen eigenwilligen Humor, wenn es um Reiseziele geht.

Reisen sollte vor allem eines sein: ein Abenteuer. Ob Sie nun in Venedig, Vännäs oder einem ganz anderen Ort landen – wichtig ist, dass Sie die Situation mit einem Lächeln nehmen. Und wer weiß? Vielleicht wartet genau dort, wo Sie nicht hinwollten, Ihr nächstes großes Abenteuer!