Wien unter Top 3: Die 101 besten Hotels im Alpenraum

Erstmals wurden bei einer großen Gala die 101 besten Hotels des gesamten deutschsprachigen Raums ausgezeichnet. Auch ein österreichischer Traditionsbetrieb hat es unter die Top 3 geschafft.

„Die 101 besten Hotels“ soll das erste unabhängige und relevante Hotelranking im deutschsprachigen Raum sein. Die Awards wurden dieses Jahr zum ersten Mal verliehen und zeichnen die besten Hotels in der Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland aus. Die Rankings basieren auf einem Gutachten eines Kuratoriums, die IU Internationale Hochschule München ermittelt schließlich die finalen Gewinner. In insgesamt zehn verschiedenen Kategorien kürte das Ranking die Spitzenreiter ihres Fachs.

Die Top 30 der besten 101 Hotels

Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg The Dolder Grand, Zürich (Luxury City Resort) Hotel Sacher, Wien (Grandhotels) Forestis, Brixen (Luxury Alpin Resorts) Breidenbacher Hof, Düsseldorf The Alpina, Gstaad (Luxury Hideaways) Severin's Resort & Spa, Sylt (Luxury Spa & Health Resorts) Schloss Elmau Mandarin Oriental, München (Luxury City Palais) Spa & Resort Bachmair, Weissach (Luxury Familiy Resorts) Park Hotel, Vitznau (Luxury Hotels in Historical Architecture) Eden Roc, Ascona Adler Lodge Ritten, Oberbozen Castello del Sole, Ascona Beau-Rivage Palace, Lausanne Grand Resort, Bad Ragaz Weissenhaus Private Nature Luxury Resort, Wangels Hotel Sacher, Salzburg Budersand – Hotel – Golf & Spa, Sylt (Luxury Design Hotels) Baur au Lac, Zürich La Réserve Eden au Lac, Zürich Villa Eden, Meran Alpin Resort Sacher, Seefeld Sonnenalp Resort, Ofterschwang Hotel Bareiss, Baiersbronn (Culinary Hotels) The Chedi, Andermatt Storchen, Zürich Grand Hotel Les Trois Rois, Basel Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen Mandarin Oriental Palace Luzern

Die drei besten Hotels im deutschsprachigen Raum

Platz 1: Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg

Der Abräumer des Abends war das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, das im Gesamtranking den ersten Platz belegte. Gleichzeitig wurde das Resort auch zum besten Hotel in Deutschland und zum Hotel des Jahres gekürt. Seit 1897 bietet das elegante Hotel an der Hamburger Binnenalster seinen Gästen aus aller Welt charmanten Luxus und zeitlose Eleganz im Herzen der Hansestadt in unmittelbarer Nähe zu vielen kulturellen und architektonischen Sehenswürdigkeiten.

Platz 2: The Dolder Grand, Zürich

Den zweiten Platz holte sich das Zürcher Luxushotel Dolder Grand, das auch zum Luxury Resort oft he Year erkoren wurde. Das 5 Sterne Hotel ist ein Hideaway der Extraklasse mit Spa und befindet sich nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt.

Platz 3: Hotel Sacher, Wien

Auf den dritten Platz landete das Hotel Sacher in Wien. Doch das heimische Traditionshaus schaffte es nicht nur auf das Stockerl der Gesamtwertung, sondern setzte sich zudem in der Kategorie "Grand Hotel of the year" durch. Hier landete das Sacher - genau wie im Österreich-Ranking - auf Platz 1. Im Herzen von Wien erwartet die Gäste im Hotel Sacher ein stilvoll-historisches Ambiente und eine feine Küche. Mit dem Hotel Sacher in Salzburg (Platz 18) und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld (Platz 23) schafften es noch zwei weitere Betriebe unter die Top 30.