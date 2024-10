× Zum Fürchten: Das sind die gruseligsten Städte Europas

Halloween steht vor der Tür und da gehört der Grusel-Faktor natürlich dazu. Europa ist voll von Städten mit dunklen Geheimnissen und echten Geistergeschichten. Hier kommen die gruseligsten Orte des Kontinents, die echte Horror-Fans unbedingt kennen sollten!

Passend zu Halloween hat die Reiseplattform „WeLoveHolidays“ in einem Ranking die schaurig-schönsten Orte Europas gekürt. Bei der Analyse wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt: die Anzahl der angebotenen Geister- und Vampirtouren, die in der Region gedrehten Horrorfilme und -serien sowie die Social-Media-Beiträge der letzten 24 Monate, die Begriffe wie „Ghosts“, „Paranormal“ oder „Spooky“ enthalten. Außerdem flossen die Google-Anfragen zu den Suchbegriffen „Stadt + Haunted“ in die Bewertung ein.

Von Spukgestalten in verlassenen Burgruinen bis zu Vampir-Legenden in dichten Wäldern. In diesen europäischen Städten ist der Grusel-Faktor besonders hoch.

London ist die gruseligste Stadt Europas

London wurde zur gruseligsten Stadt Europas gekürt. Es ist bekannt für seinen Nebel, düstere Gassen und natürlich Jack the Ripper. Dieser Serienmörder trieb im 19. Jahrhundert in Whitechapel sein Unwesen und bleibt bis heute unaufgeklärt. Gruselfans sollten auf keinen Fall das London Dungeon verpassen – eine Attraktion, die Besucher in die dunkelsten Kapitel der Londoner Geschichte entführt. Mit insgesamt 75 Geistertouren und beeindruckenden 4.406 Horrorfilmen und -serien, die hier gedreht wurden, hat London seinen Platz als Europas gruseligste Stadt mehr als verdient!

Bukarest überzeugt mit Mittelalter-Charme

Rumäniens Hauptstadt Bukarest landet auf Platz 2 der gruseligsten Städte. Im Herzen des Landes liegt das berüchtigte Dracula-Schloss, das an den legendären Vlad den Pfähler erinnert. Dieser historische Fürst war berüchtigt für seine grausamen Foltermethoden, die Legenden um ihn inspirierten den Vampir-Mythos. Auch der Stadtteil Lipscani besticht durch seinen mittelalterlichen Charme und lädt mit 77 Geistertouren zu unheimlichen Entdeckungen ein.

Grusel-Spaß in Madrid

Madrid sichert sich den 3. Platz im Ranking und bietet für Spukliebhaber einen düsteren Kontrast zum sonnigen Spanien und ist perfekt für eine gruselige Entdeckungstour. Hier wurden insgesamt 115 Horrorfilme gedreht und Halloween hat einen großen Stellenwert. Besonders unheimlich ist das spanische Königshaus, das im Palacio de Linares seinen eigenen Spukpalast beherbergt, in dem die Seelen eines ehemaligen Marques-Paars und ihres Kindes ruhelos umherwandern sollen.

Auf den Spuren von Dracula in Bran

Auf Platz vier befindet sich die Stadt Bran, die eng mit der Legende von Graf Dracula verbunden ist. Bran, in der Region Siebenbürgen ist der Geburtsort der Vampir-Legende schlechthin. Hier soll "Dracula", im 15. Jahrhundert die Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben. Das Schloss Bran, das von vielen als das "Dracula-Schloss" bezeichnet wird, zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an, die die Geheimnisse dieser düsteren Festung erkunden wollen. Rund um das Schloss ranken sich beeindruckende 78 Geistertouren sowie 380 Filme und Serien, die die mystische Aura von Bran unterstreichen.

Whitby – Die düstere Küstenstadt Englands

Auf Platz 5 landet das kleine Küstenstädtchen Whitby, das sich an der Küste Nordenglands befindet. Hier fand Bram Stoker die Inspiration für seinen berühmten Roman Dracula. In der Geschichte verwandelt sich Dracula in einen schwarzen Hund und rennt die 199 Stufen zur Marienkirche hinauf.. Mit 306.010 Suchanfragen und 349 Horrorfilmen, die hier entstanden sind, macht die düstere Atmosphäre die Stadt zu einem unverzichtbaren Ziel für Gruselfans.

Die 13 gruseligsten Orte Europas im Überblick

London, England Bukarest, Rumänien Madrid, Spanien Bran, Rumänien Whitby, England Rom, Italien Edinburgh, Schottland Varna, Bulgarien Venedig, Italien Barcelona, Spanien Prag, Tschechien Dublin, Irland Vilnius, Litauen

Für Gruselfans gibt es in jeder dieser Städte etwas Besonderes zu entdecken.