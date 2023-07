× Die schönsten Hotelterrassen für den perfekten Sonnenuntergang

Der Sommer ist auch die Zeit der spektakulären Sonnenuntergänge. Wir zeigen die schönsten Locations, bei denen sich das Farbspektakel besonders eindrucksvoll erleben lässt.

Die internationale Top-Hotellerie legt besonders großen Wert auf die passende Location, um unvergessliche Augenblicke zu versprechen. Von atemberaubenden Rooftop-Bars mit spektakulärem Panoramablick bis hin zu idyllischen Strandabschnitten - wir haben die schönsten Sundowner-Hotels für Sie:

Lily of the Valley, La Croix Valmer

In dem Fünf-Sterne Domizil nahe Saint Tropez liegt der Fokus auf luxuriöser Wohlfühlatmosphäre. Ein besonderes Highlight verspricht die Terrasse des Hotel-Restaurants mit direkten Blick auf den goldenen Strand Plage de Gigaro, wo sich samt italienischen Köstlichkeiten und einzigartigen Cocktails der tägliche Sonnenuntergang am Horizont bewundern lässt.

© Lily of the Valley ×

Six Senses, Ibiza

Direkt am Wasser mit Blick über die wunderschöne Xarraca-Bucht liegt das Six Senses Ibiza und zelebriert alles, was Ibiza ausmacht. Ein verlockender Unterhaltungsort, der einen raffinierten und doch verspielten Ansatz für Essen, Musik und Unterhaltung in den schönen Norden der weißen Insel bringt. Die atemberaubenden Sonnenuntergänge sind auch von den eigenen Terrassen der Suiten genießbar.

© Six Senses Ibiza ×

Chez Bernard, Wien

Auch über den Dächern Wiens lässt sich ein Farbspektakel beobachten. Im 8. Stock des Hotel Motto öffnet sich die Dachterrasse des Restaurants Chez Bernard für einen spektakulären Blick über die Hauptstadt. Bei Schönwetter kommen hier Reisende aus aller Welt zusammen, um in entspanntem Ambiente mit aufregenden Cocktails den Sundowner zu beobachten.

© Chez Bernard ×

The Wild Hotel by Interni, Mykonos

Das Design-Hotel auf der griechischen Insel besticht durch eine spektakuläre Lage. Um den Sonnenuntergang zu genießen hat die Außenwelt des Boutique-Hotels viel zu bieten: ein Pool-Bereich mit Meerblick sowie einen privaten Strandabschnitt im Boho-Style. Auch die Taverna des Hauses mit Tischen inmitten des Berges ermöglicht einen atemberaubenden Blick auf das ägäische Meer.