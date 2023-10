Die schönsten Wander-Hotels von Österreich bis Italien

Die Bergwelt zu Fuß erkunden: Schöne Flecken für Naturfreunde auf der Suche nach Erholung.

Wenn buntes Laub die Wege säumt und die Wälder in herbstlichem Gold erstrahlen, ist das für viele die schönste Zeit des Jahres für ausgedehnte Wanderungen. Nach dem heißen Sommer kann man endlich wieder tief durchatmen und sich ganz auf die Natur einlassen, während die sanfte Herbstsonne in der Nase kitzelt und die Gipfel der Berge in ein einmaliges Licht taucht.

Wander-Oasen von Österreich bis Italien

Wandersleut‘ finden im Pinzgau, was sie sich wünschen. Umgeben von hohen Gipfeln und eingebettet in schönste Natur liegt das Sporthotel mama thresl in Leogang. Die Region bietet zahlreiche Wander- und Klettertouren für jedes Niveau, ob Anfänger, Fortgeschritten oder Profis. Los geht‘s direkt beim Hotel oder, wenn man höher hinaus will, bei der Asitzbahn, die gleich gegenüber liegt. Wer den Tag lieber im Hotel verbringen möchte, kommt trotzdem auf seine Kosten: Das mama thresl hat seinen eigenen Klettersteig, der über die Fassade aufs Dach führt. Erholen kann man sich von seinen Abenteuern im gemütlichen Wohlfühlbereich, zu dem eine finnische Panoramasauna und Ruhe-Kojen gehören. Ruhe strahlen auch die Zimmer aus, die mit heimischem Zirbenholz eingerichtet sind und in denen Felsenduschen und Natursteinwaschbecken für ein modernes Ambiente sorgen.

Mitten im großzügigen Wandergebiet der beliebten Region Saalfelden Leogang liegt das Sporthotel mama thresl, das seine bewegungsfreudigen Gäste mit einer Kletterwand als Fassade empfängt. Drinnen verzaubert es mit dem Duft von Zirbenholz, Felsenduschen und Gemütlichkeit. mama-thresl.com

Eine Reise wert ist auch das Johann in Schladming, das seit Anfang des Jahres in neuem Glanz erstrahlt. Das einladende Hotel in der Dachsteinregion verspricht mit 1.000 km markierten Wanderwegen viel Abwechslung. Die Beine hochlegen kann man am Abend in entspannter Atmosphäre: Hochwertige Eichenholzböden und klare Linien schaffen Ruhe, schwarze Akzente heben sich von den erdigen Tönen, die in dem modernen Hotel vorherrschen, ab. Aufwärmen kann man sich in der finnischen Sauna, einem Sole-Dampfkessel oder in der Bio-Sauna, die mit angenehmen 55 Grad für sanfte Entspannung sorgt.

Eichenholz, Steingewölbe und erdige Töne machen das steirische Genusshotel zu einem außergewöhnlichen Wohlfühlort mit Blick auf den Dachstein. johann-schladming.at

Viel zu bieten hat Wanderfans auch Italien. Ein Geheimtipp abseits der abgetretenen Pfade Südtirols ist Sauris, eine deutsche Sprachinsel mit 390 Einwohner:innen in den Karnischen Alpen. Am Ufer des Sauris Sees, umgeben von der Stille der Wälder, versteckt sich die NS Suite, ein intimer Rückzugsort für anspruchsvolle Naturliebhaber. Die fünf Suiten zeichnen sich durch raffiniertes Design und schlichte Eleganz aus. Die majestätischen Fenster gewähren einen ungehinderten Blick auf die malerische Umgebung.

In den eleganten Suiten residiert man dank der Panoramafenster mit ungestörtem Blick auf den Sauris See und die Wälder. Das raffinierte Design macht den Aufenthalt zu einem wohltuenden Erlebnis für alle Sinne. nssuite.it

Um einiges weiter südlich, an der pittoresken Amalfiküste, die sonst eher Sommerurlauber lockt, zieht der berühmte „Sentiero degli dei“, der Götterweg, Wanderer an. Er führt von Agerola nach Positano. Als Basislager empfiehlt sich das Anantara Convento Amalfi, ein außergewöhnliches Luxushotel in einem ehemaligen Mönchskloster, dessen schlicht gestaltete Zimmer Erholung nach den Ausflügen versprechen.