× Hotel des Monats September 2024: One&Only Aesthesis

Vor allem im Herbst ist die Athener Riviera eine Reise wert. Bis in den November können sich die Tage hier wie Sommer anfühlen. Unser Geheimtipp: Glyfada, einst die Glamour-Hauptstadt vor den Toren Athens, erlebt dank einer neuen Luxus-Adresse ein Revival.

Mit dem Ende des Sommers zeigt sich Athen von einer ruhigeren, gelassenen Seite. Die kühleren Monate bringen weniger Touristen, angenehmere Temperaturen und die perfekte Gelegenheit, die Stadt in aller Ruhe zu erkunden. Ein idealer Ausgangspunkt, um den Herbst in Athen zu genießen, ist das neu eröffnete One&Only Aesthesis. Denn das luxuriöse Resort an der Athener Riviera, nur einen Steinwurf von den kulturellen Schätzen der Stadt entfernt, empfängt das ganze Jahr über Gäste.

Midcentury-Chic trifft modernen Luxus

Das One&Only Aesthesis liegt in Glyfada, einer der prestigeträchtigsten Gegenden Athens, die bis heute für luxuriöses Leben und exklusive Erholung steht. Das Resort verbindet nostalgischen Midcentury-Chic mit modernem Luxus und lässt den zeitlosen Glamour der 1950er Jahre in neuem Glanz erstrahlen. Die elegante Architektur des Resorts, eine Hommage an die Blütezeit des Viertels, schafft eine harmonische Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

© One&Only Aesthesis ×

Mit weiten Räumen, klaren Linien und luxuriösen Materialien fängt das einzigartige Design den Glamour vergangener Tage ein, ohne auf moderne Annehmlichkeiten zu verzichten. Eingebettet in eine malerische Landschaft mit Blick auf den Saronischen Golf, bietet das Resort seinen Gästen eine exklusive Ruheoase, die dennoch nur wenige Minuten von den pulsierenden Attraktionen Athens entfernt ist.

© One&Only Aesthesis ×

Apropos Sightseeing: Athen bietet weit mehr als seine berühmten antiken Ruinen. Die Stadt entfaltet besonders im Herbst ihren vollen Reiz: Die milden Temperaturen laden zu ausgedehnten Wanderungen im nahegelegenen Nationalpark Parnitha ein, während der Parnass-Berg für Abenteuerlustige sogar Skifahren ermöglicht – mit der Option, danach einen erfrischenden Sprung ins Meer zu wagen. Zahlreiche Museen und Kunstgalerien bieten in dieser Jahreszeit Sonderausstellungen und kulturelle Events, die Athens lebendige Kunstszene in den Mittelpunkt rücken.

© One&Only Aesthesis ×

Aber auch für eine entspannte Auszeit, ist das One&Only Aesthesis der perfekte Rückzugsort. Das Resort bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, darunter der luxuriöse Guerlain Spa, und verwöhnt seine Gäste mit erstklassiger mediterraner Küche – ein kulinarischer Liebesbrief an das sagenumwobene Griechenland. Hier werden höchste Ansprüche an Komfort und Erlebnis erfüllt.