Mit den ÖBB gratis in den Herbsturlaub

Im Tal gemütliche Unterkünfte, auf den Bergen honiggelbe Lärchenwälder, malerische Almen, frische Höhenluft und eine glasklare Weitsicht auf majestätische Gipfel. Damit die schöne Natur auch erhalten bleibt, gibt es im Herbst 2020 eine umweltschonende Anreisevariante in die Silberregion Karwendel in Tirol. Bis Ende Oktober erstattet der Tourismusverband allen österreichischen Gästen, die fünf Nächte in einer Partnerunterkunft nächtigen, die An- und Abreise mit den ÖBB von allen Bahnhöfen in ganz Österreich nach Jenbach/Schwaz und zurück. Das Auto kann also zuhause bleiben, denn auch die Transfers vom Bahnhof zur Unterkunft und retour werden organisiert. Inklusive sind außerdem alle Leistungen der „mobilen“ Silbercard Plus , mit der neben Vergünstigungen bei Museen, Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen auch alle regionalen Buslinien unbegrenzt kostenlos genutzt werden können.