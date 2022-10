Am Ufer des Roten Meers entsteht auf einem unberührten 28 000 km2 großen Gebiet in Saudi-Arabien ein touristisches Megaprojekt, welches Nachhaltigkeit und Luxus miteinander verknüpfen wird. Die neue Ultra-Luxus-Destination wird 2023 eröffnen und soll bis 2030 fertiggestellt werden.

© The Red Sea Development Company ×

Die neue Destination umfasst einen Archipel von mehr als 90 unberührten Inseln, ruhenden Vulkanen, weitläufigen Wüstendünen, Bergschluchten und unzähligen historischen und kulturellen Stätten. 75 Prozent der Inseln werden unbebaut bleiben, und neun wurden als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Das Areal wird vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben und ist damit das größte netzunabhängige Reiseziel der Welt. Insbesondere die Kohlendioxidemissionen, die Abfallproduktion sowie die Licht- und Lärmbelastung werden gering und die Gewässer auf einem Niveau gehalten, das einem Meeresschutzgebiet entspricht.

© The Red Sea Development Company ×

Saudi-Arabien setzt auf nachhaltigen Tourismus

„Unser Ziel ist es, neue internationale Standards und Best Practices im Bereich des regenerativen Tourismus und der nachhaltigen Entwicklung zu setzen. Wir stellen den Schutz der Natur in den Vordergrund von allem, was wir tun. The Red Sea wird Saudi- Arabien als führendes Land im Bereich des nachhaltigen Tourismus etablieren“, so Loredana Pettinati, Senior Travel Trade Director von The Red Sea Development Company.

The Red Sea richtet sich sowohl an Naturliebhaber, Outdoor-Abenteurer als auch an Kulturinteressierte und Wellness-Suchende. Gäste werden zahlreiche Angebote vorfinden, um die Geschichte der Region zu erkunden und die sagenhafte Gastfreundschaft und faszinierende Kultur Saudi-Arabiens aus erster Hand zu erleben.

© The Red Sea Development Company ×

Meer und Wüste erleben

Nach der Fertigstellung wird die Destination 50 Hotels umfassen, die ab 2023 Gäste empfangen werden. Dazu gehören weltweit führende Marken wie Jumeirah, Six Senses, EDITION, St Regis, Fairmont, Raffles, SLS, Grand Hyatt und InterContinental. Reisende werden in den unterschiedlichsten Unterkünften übernachten, von privaten Villen im Meer bis hin zu luxuriösen Wüstenhotels und in den Genuss zahlreicher Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen kommen. Golfer werden sich über gepflegte 18-Loch- Golfplätze und Segler über luxuriöse Yachthäfen freuen.

Mit einer durchschnittlichen Sommertemperatur von 32 Grad und 360 Sonnentagen wird The Red Sea ein ganzjähriges Reiseziel sein. Mit einem eigenen, im Bau befindlichen Flughafen wird das Projekt am Roten Meer für Besucher aus der ganzen Welt leicht zugänglich sein.

© The Red Sea Development Company ×

Neue, luxuriöse Wellness- und Kulturdestination

Ein weiteres touristisches Großprojekt in Saudi-Arabien von The Red Sea Development Company ist AMAALA, eine luxuriöse Wellness- und Kulturdestination angrenzend an The Red Sea. Zukünftig werden Gäste hier maßgeschneiderte Programme für Fitness und Ernährung, Beauty und Körperpflege, Prävention und Pflege mit Schwerpunkt auf der Schul- und Komplementärmedizin vorfinden. Nachhaltigkeit spielt auch bei AMAALA eine große Rolle. Die Destination verfügt über mehr als 15 Nachhaltigkeitskriterien, die von der Nutzung einer kompletten Solarenergiefarm bis hin zu Abfallmanagement und Recycling reichen. Das 4.155 km2 große, ganzjährig geöffnete Reiseziel wird nicht nur 3.000 Hotelzimmer in rund 25 Hotels sowie private Villen, Apartments und Landhäuser bieten, sondern auch hochwertige Einzelhandelsgeschäfte, gehobene Gastronomie sowie Wellness- und Erholungseinrichtungen.