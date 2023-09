× Fünf Tipps für den goldenen Herbst

Langsam, aber sicher zieht der Herbst ins Land. In der Salzburger Bergwelt verwandeln sich Wiesen und Wälder in ein Kaleidoskop aus warmen Rottönen und funkelnden Goldtönen. Wir haben fünf Top-Tipps für eine Familienauszeit in der Tourismusregion „JO“ Salzburg für Sie:

1) Die Klamm als Herbst-Attraktion

Die vier Kilometer lange Liechtensteinklamm, zählt zu den Top-Sehenswürdigkeiten im Salzburger Land. Für Gäste sind rund 1.000 Meter zugänglich, die architektonisch beeindruckende Wendeltreppe „Helix“ führt dabei tief in die Klamm. Am Ende der Schlucht wartet ein 50 Meter hoher Wasserfall, den man von einer Plattform aus bewundern kann. Voraussichtlich geöffnet bis Anfang November 2023. © MirjaGeh × 2) Herbstliches Picknickvergnügen

Kuscheln auf einer warmen Picknickdecke, rundherum Almwiesen und ein farbenfroher Blätterwald – in St. Johann Salzburg müssen sich Gäste nicht lange auf die Suche nach einem idyllischen Plätzchen für das Picknick begeben. Der prall gefüllte Warenkorb mit St. Johanner Spezialitäten ist beim Tourismusverband vorab für 2 bis 4 Personen buchbar und lässt sich individuell zusammenstellen.



3) Hinein in den Herbst – zu Fuß oder mit dem Rad

Ideal für die ganze Familie: eine Radtour am Tauernradweg. Diese führt von St. Johann nach Werfen, vorbei an zahlreichen Spielplätzen und Sehenswürdigkeiten wie Liechtensteinklamm und dem Pongauer Dom. Wer lieber die Wanderschuhe schnürt, findet ein gut markiertes und 1.000 Kilometer langes Wandernetz sowie 14 Themenwanderstrecken vor. Zusatzinfo: Seilbahnwanderungen sind bis 15. Oktober 2023 möglich. Zusätzliche Betriebstage gibt es am21., 22., 26. und 27. Oktober. 4) „JO Xund & Fit“ im Herbst

Das „JO Xund & Fit“ Angebot läuft noch bis 26. Oktober 2023 (eingeschränkt noch bis 05.11.) und ist für Gäste der „JO“ Partnerbetriebe kostenlos. Ein Blick in das Programm lohnt sich. Versprochen. Geführte E-Bike- und Kletter-Touren, Golfschnupperkurse, Kräuterwanderungen und Sunrise „JO-GA“ sorgen für reichlich Abwechslung – ein sportliches Vergnügen für Jung und Alt. 5) Kulturelle Auszeit in der Mozartstadt

Wer einmal in den Zauber der weltberühmten Mozartstadt eingetaucht ist, kann diesem nicht mehr entkommen. Es steht außer Frage: Die Stadt Salzburg zählt zu den schönsten Städten der Welt. Kirchen, Schlösser, Klöster und Bürgerhäuser vom Mittelalter bis zum Barock prägen das Stadtbild. Und das Beste daran: Nur rund 60 Kilometer trennen Salzburg von St. Johann. Einem kulturellen Tagesausflug steht somit nichts im Wege. Tipp: Die Region punktet mit direkten Zugverbindungen aus Wien, Linz, München, Düsseldorf und vielen anderen deutschen Großstädten sowie der unmittelbaren Nähe zu drei Autobahnabfahrten.