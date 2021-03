Jetzt mitspielen und mit etwas Glück ein kaltes oder ein warmes Ostermenü to go für je 4 Personen von den Flemings Hotels gewinnen!

Fastenbrechen deluxe: Die Flemings Hotels sorgen für kulinarische Highlights an Ostern ohne aufwändige Vorbereitung. Eigens für das lange Wochenende von 3. bis 5. April 2021 gibt es ein kaltes sowie ein warmes Menü to go.



Ab sofort - bis 1. April – kann man sein Ostermenü hier vorbestellen. Danach stehen die leckeren Ostermenüs zur Abholung im Flemings Selection Hotel Wien-City bereit. Der Gesamtpreis von 99 Euro für vier Personen beinhaltet zudem wahlweise eine Flasche Rot- oder Weißwein.



Kaltes Ostermenü mit vielen kleinen Delikatessen

Für entspannte Stunden mit der Familie oder Freunden eignet sich das kalte Ostermenü besonders gut. Gemütlich bedienen sich alle an den vielen Leckereien: Gebeizter Limonen-Lachs mit Harissa-Pimento-Crème und Blumenkohl, eingelegter weißer Spargel mit Ei-Dill-Vinaigrette und BBQ-Hähnchenbrust. Super köstlich sind auch die konfierten Garnelen auf buntem Quinoa-Kräuter-Salat. Mozzarella mit halbgetrockneten Paradeisern und Basilikum, Parmesanbrocken und gebratene Paprika und Oliven sind außerdem Teil des Menüs. Baguette und Butter sorgen für eine gute Basis. Als süße Krönung wartet das Schokoladenmousse-Duo „Black and White“.

© Flemings Hotels



Warmes Ostermenü mit Lamm oder Fisch

Die Flemings Hotels wünschen auch allen Bestellern des warmen Ostermenüs schon heute guten Appetit. Im Mittelpunkt steht dabei eine Sous-vide-gegarte Eifeler Bio-Lammkeule mit Dijonsenf-Jus, Ratatouille und Rosmarinkartoffeln. Wer zu Ostern lieber Fisch auf dem Teller hat, erhält stattdessen Bachsaibling in Bärlauch-Butter. Zum Dessert gibt es das Schokoladenmousse-Duo „Black and White“. Beim Bestellen entscheidet jeder Kunde selbst, ob er einen Rot- oder Weißwein zu seinem Menü möchte.

© Flemings Hotels



Weitere Informationen:

Die leckeren Ostermenüs gibt es ausschließlich von 3. bis 5. April 2021; Bestellschluss ist am 1. April 2021 um zwölf Uhr. Jedes Menü kostet 99 Euro für vier Personen. Wer mehr Gäste am Ostertisch empfängt, bucht für je 22 Euro eine weitere Person dazu. Für ein kulinarisches Osterwochenende lassen sich die Menüs selbstverständlich auch kombinieren. Alle Informationen unter www.flemings-hotels.de/angebote/osterntogo.

Jetzt mitspielen und ein Oster-Menü gewinnen!

Spielen Sie bis 31.03.2020 HIER mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein warmes oder ein kaltes Oster-Menü für ihre Familie!

Bestellung und Abholung:

Flemings Selection Hotel Wien-City

Josefstädter Straße 10-12, 1080 Wien

Telefon: 01 / 205 99 1002

Email: frontoffice.wien.city@flemings-hotels.com

Bestellformular