× Darum sollten Sie Ihren nächsten Urlaub am 3. Dezember buchen

Der "Travel Tuesday" gilt als der "Black Friday" für Reisen und ist der beste Tag des Jahres, um besonders günstige Reiseschnäppchen zu ergattern. 2024 fällt der Schnäppchen-Tag auf Dienstag, den 3. Dezember.

Egal, ob es um eine entspannte Auszeit am Strand, einen aufregenden Städtetrip oder einen actionreichen Skiurlaub geht: Reiseliebhaber sind oft schon während eines Urlaubs mit der Planung des nächsten Abenteuers beschäftigt. Wer sich jetzt ertappt fühlt, sollte am "Black Friday" und "Cyber Monday" standhaft bleiben und das Geld sparen. Denn direkt im Anschluss folgt der beste Tag des Jahres, um Reisen zu buchen: Am "Travel Tuesday" gibt es unschlagbare Angebote für Flüge, Hotels, Mietwagen und Kreuzfahrten.

© Getty Images ×

Wann ist der Travel Tuesday?

Der "Travel Tuesday" findet dieses Jahr am 3. Dezember statt. Der Tag ist besonders, weil viele Reiseanbieter nach dem "Black Friday" und "Cyber Monday" ein letztes Mal versuchen, noch mehr Buchungen vor Jahresende zu generieren. Das bedeutet, dass Reisende hier eine letzte Gelegenheit im Jahr haben, großartige Angebote zu nutzen. Die Travel-Deals haben sich damit in den letzten Jahren einen festen Platz im Kalender aller Schnäppchenjäger und Reiselustigen gesichert.

Travel Tuesday: Das sollten Sie beachten

Viele Reiseanbieter wie Expedia, Booking.com oder Fluglinien bieten an dem Tag unschlagbare Rabatte. Wichtig ist es, dabei so flexibel wie möglich zu sein. Ein bestimmtes Hotel mit einem bestimmten Flug zu einer bestimmten Zeit findet man eher selten. Löst man sich jedoch von fixen Datumsangaben oder beliebten Reisetagen (wie etwa Samstag) stehen die Chancen sehr gut, in der Wunschregion einen tollen Deal zu bekommen.

Oftmals starten die besten Angebote bereits in den frühen Morgenstunden. Es lohnt sich also, ab Mitternacht nach den Deals Ausschau zu halten. Viele Anbieter haben auch spezielle Benachrichtigungen, die Reisende rechtzeitig auf die Deals aufmerksam machen. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist, sich bei den Reiseanbietern für deren Newsletter anzumelden, um frühzeitig über anstehende Angebote informiert zu werden.