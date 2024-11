Von Spanien bis Ägypten: Die schönsten Sonnenziele im Winter

Bye bye Winter: Während hierzulande die kalte Jahreszeit Einzug hält, sehnen sich viele danach, dem tristen Winter zu entkommen und den Sommer noch einmal zu erleben. Von den kanarischen Inseln über Ägypten bis Vereinigte Arabische Emirate: Wir kennen die beliebtesten Ziele in naher Ferne.

Zu Weihnachten der Sonne entgegen. Nicht wenige haben diesen Wunsch, freilich scheuen viele einen langen Flug. Deshalb erfreuen sich die nicht allzu weit entfernten Sonnenziele steigender Beliebtheit.

„Die Kanaren sind im Winter nach wie vor die beliebteste Mittelstreckendestination unserer Gäste, gefolgt von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten/Dubai und Portugal“, weiß Ruefa-Geschäftsführer Michele Fanton und fügt hinzu: „Die gut erreichbaren Kanaren zeichnen sich durch ihre herzliche Gastfreundschaft und ein vielfältiges Angebot an sonnigen Reisezielen aus. Fuerteventura und Lanzarote sind wieder fester Bestandteil des Winterflugplans, was unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten bietet, den kalten Wintermonaten zu entfliehen.“

Auch die Kapverden vor der Westküste Afrikas, speziell die Insel Sal, erleben einen Aufschwung. Ab dem 20. Dezember wird es wieder Direktflüge von Wien nach Sal geben. Ägypten bleibt ein Winterfavorit für all jene, die Sonne und Kultur verbinden möchten. Reiseziele wie Hurghada und Marsa Alam stehen weiterhin hoch im Kurs, insbesondere bei Tauchbegeisterten.

Länder-Ranking: Die beliebtesten Sonnenziele

Konkret heißt das Ruefa-Länder-Ranking auf der Mittelstrecke im Winter: Spanien (Kanaren und Mallorca) vor Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Lanzarote, Playa De Famara © Getty Images ×

Die Kanaren punkten vor allem mit ihrer Vielfalt, glänzt doch jede Insel mit einzigartigem Charakter und unvergleichlichen Landschaften – von flachem, sandigem Terrain wie auf Fuerteventura über tiefgrüne Wälder wie auf La Palma bis zu mächtigen Vulkanen wie dem El Teide auf Teneriffa, dem höchsten Berg des Archipels und ganz Spaniens. Wer Sonne satt und tolle Strände sucht, ist vor allem auf Fuerteventura goldrichtig, gilt die Insel doch als das Badeparadies des Archipels. Die vergleichsweise flache Landschaft besteht größtenteils aus kilometerlangen, weiten Sandstränden, von denen viele karibischen Charme versprühen. Außerdem gehört die Insel zu den gefragtesten Surfspots der Kanaren und auch Taucher schätzen das Eiland wegen der zahlreichen unterirdischen Höhlensysteme. Auch auf Teneriffa lässt sich Baden, Wandern, Wassersport und Sightseeing bestens kombinieren.

Hurghada © Getty Images ×

In Ägypten zählt Hurghada zu den beliebtesten Zielen. Hier kann man nicht nur an der Küste des Festlandes entspannen, sondern auch auf einer der kleinen, vorgelagerten Inseln – allen voran auf der nur wenige Kilometer von der Küste entfernte Insel Giftun. Traumhafte Strände und flaches, türkisfarbenes Wasser entführen Reisende in ein sorgloses Insel-Paradies. Um den Sandstrand von Orange Bay oder den Strand Paradise Island an der Südspitze der Insel herum lassen sich unberührte Korallenriffe und große Fischschwärme beim Schnorcheln und Tauchen erkunden.

Dubai © Getty Images ×

Ein perfektes Winter-Escape-Ziel sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Dubai bietet unzählige Möglichkeiten für einen kurzen oder langen Winter Escape. Egal ob entspannte Stunden in luxuriösen Beachclubs oder ausgedehnte Shoppingtouren – Dubai, Abu Dhabi & Co. versprechen einzigartige Momente zur wüstenwarmen Jahreszeit.