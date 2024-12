Travel Tuesday: Das sind die besten Angebote für Reisen

Nach dem Black Friday und dem Cyber Monday geht es heute am 03. Dezember weiter mit dem Travel Tuesday. Travel-Addicts dürfen sich freuen, denn heute könnten sie das ein oder andere Reise-Schnäppchen ergattern.

Wer dachte, dass die Rabattschlacht des Black Friday und Cyber Monday endgültig vorbei ist, der lag falsch. Denn heute schließt sich der „Travel Tuesday“ nahtlos an die Aktionstage an und lockt mit verführerischen Rabatten zum Reisen. Wer sich denkt, "Travel Tuesday höre ich zum ersten Mal", der liegt richtig. Der Reise-Aktionstag ist in Europa noch relativ neu. Wie auch die anderen Aktionstage ist der Travel Tuesday von den USA nach Europa übergeschwappt. Dass Thanksgiving in den USA dazu einlädt, sich dem Konsum so richtig hinzugeben, das wissen wir dank des Black Friday und Cyber Monday schon. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass es nun auch einen Reiserabatt-Tag gibt? Wir haben uns schlau gemacht und laut eines Artikels der New York Times im Jahr 2018 analysierte die Buchungsplattform Hopper das Buchungsverhalten von Reisenden. Aufgefallen ist, dass Reisende oft kurz nach Thanksgiving Flüge buchten. Um also noch mehr Travel-Addicts anzulocken, wurde ein neuer Schnäppchen-Tag geboren.

Die besten Deals am Travel Tuesday

In Europa ist der Travel Tuesday noch nicht genauso etabliert wie der Black Friday oder Cyber Monday. Heißt aber nicht, dass es keine Angebote gibt. Einige europäische Reiseanbieter nutzen den Travel Tuesday nämlich schon. Hier eine kleine Übersicht:



Für Flüge und Mietwagen:

Booking.com: bis zu 35 % günstiger, den ganzen Dezember noch

Flugladen.de: bis zu 30 Euro Rabatt

Iberia Fluggesellschaft: Travel Tuesday Angebote mit Registrierung

Europcar: bis zu 25 % sparen mit noch laufenden Black Friday Deals

Für Unterkünfte:

Booking.com: bis zu 35 % günstiger

Expedia: 30 % weniger zahlen

NH Hotels: bis zu 40 % Rabatt

Tripz: Vergleichsportal bis zu 70 Prozent günstiger

Für Flug plus Hotel:



eDreams: Ausgewählte Angebote

DERTOUR: zahlreiche Black-Friday-Angebote

its.de: bis zu 40 % Rabatt



Aber wie wir wissen, können Rabatte auch trügerisch sein. Mit Preistrackern können Sie sicher gehen, ob die vermeintlichen Schnäppchen wirklich echte Angebote sind. Die Preisentwicklung von Hotels & Flügen lässt sich beispielsweise sehr einfach bei Google Flights vergleichen.