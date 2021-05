Urlaubsreif? Jetzt mitspielen und mit etwas Glück eine Aufenthalt im 4 * Superior Impuls Hotel in Gastein für zwei Personen gewinnen!

Das IMPULS HOTEL TIROL****s in Bad Hofgastein ist der ideale Ort, um die eigene Mitte wiederzufinden und Kraft für den Alltag zu tanken. Wer sich in die Hände von Bibiana und Christoph Weiermayer begibt, der setzt einen wohltuenden Impuls im Sinne von Vitalität und Gesundheit. Das Sommerprogramm verspricht viele belebende und entspannende Momente für Körper, Geist und Seele.

Freude an einem körperlich aktiven Leben

Im Sommer öffnen sich in Gastein die Pforten zu einem Naturparadies. Über 350 Kilometer markierte Wanderwege rufen den Wanderer in die Berge. Der Schwierigkeitsgrad reicht von familienfreundlich-leicht bis hochalpin. Geführte Wanderungen, maßgeschneiderte und persönliche Wanderempfehlungen, Wanderkarten, Frühstücksservice für Gipfelstürmer, Lunchpakete, Wanderstöcke und Rucksäcke zum Leihen zählen zum Wanderservice des IMPULS HOTEL TIROL. Der 18-Loch Golfplatz Gastein, mitten im Nationalpark Hohe Tauern gelegen, bietet ein einzigartiges Naturerlebnis. Gäste des IMPULS HOTEL TIROL erhalten 25 Prozent Greenfee-Ermäßigung. Zudem werden im Hotel wöchentlich 25 verschiedene Gymnastik und Entspannungseinheiten mit qualifizierten Therapeuten als kostenloser Service angeboten.

Diashow: 4 * Superior Impuls Hotel in Gastein 1/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

2/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

3/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

4/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

5/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

6/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

7/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

8/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

9/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

10/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

11/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

12/12 © IMPULS HOTEL TIROL****s

4 * Superior Impuls Hotel in Gastein ×

Phasen der Ruhe

Das IMPULS HOTEL TIROL verfügt über eine der größten privaten Thermenanlagen in Gastein. In den Thermalwasserpools in- und outdoor tauchen Hotelgäste in ruhiger Atmosphäre in die wohltuende Wärme der berühmten Gasteiner Heilquellen ein. Wellness pur legt eine exklusive SPA Welt zu Füßen. Ein großes Vital-Programm sowie eine moderne Kurabteilung mit dem Besten für den Rücken und den Bewegungsapparat setzten ein klares Statement in Sachen Erholung und Gesundheit. Wer tief entspannen und die Seele stärken will, der findet im IMPULS HOTEL TIROL ein vielseitiges Angebot. Besonders beliebt sind die von Bibiana Weiermayer-Schmid persönlich und mit viel Achtsamkeit angeleiteten Entspannungs- und Meditationseinheiten.

Das IMPULS HOTEL TIROL hat sich in der Yoga-Szene einen Namen gemacht. Das Wohlfühlhotel ist perfekt auf Yoga-Gäste eingestellt und wurde von HRS als „Bestes Yoga Hotel“ ausgezeichnet. Yoga ist seit Jahren ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie des Hauses. Ganz bewusst setzt man hier seit jeher auf viel Achtsamkeit und Gesundheitsyoga. Von 11. bis 18. Juli 2021 bringt das IMPULS HOTEL TIROL mit dem Angebot „Heilsamer Yogaurlaub in der Bergluft“ Körper und Geist in Einklang – betreut von der anerkannten Gesundheitsyoga Spezialistin Alexandra Meraner. Yogis checken für vier Nächte in dem Wellnesshotel ein und genießen täglich Yoga-Einheiten. Das ganze Jahr über kommen in dem innovativen Haus in den Gasteiner Bergen Yoga-Liebhaber und professionelle Yoga-Lehrer zusammen. Yoga in Kombination mit tiefenentspannenden Treatments und heilsamen Therapien im Spa oder mit Wandern, Golfen und Malen macht das Loslassen besonders leicht.

Ein Waldbad – die Heilkräfte der Natur erleben

„Waldbaden fördert den Stressabbau und stärkt das Immunsystem“, erzählt Bibiana Weiermayer. Sie empfiehlt ihren Gästen, bewusst in den Wald einzutauchen und die Natur aktiv zu erleben. Das Waldbaden, wie es in Gastein möglich ist, bietet ein sinnliches und hochwirksames Naturerlebnis. Von Experten wurden durchdachte „Alpine Spa Forest Bathing“ Wege konzipiert, die den Wald-Wanderer anleiten. Verschiedene Stationen im Wald laden dazu ein, Kontakt mit sich und der Natur aufzunehmen. Bewegungen, Atemübungen und Gedankenimpulse, die zu den jeweiligen Naturplätzen passen, bringen Körper, Gedanken und „Herzliches“ zusammen. Die Sinne saugen die Heilkräfte des Waldes auf. Die Natur konzentriert zu genießen, belebt den Geist und bringt das Innere zur Ruhe. Auch geführtes Waldbaden ist möglich.

Kunst und Kultur sind Nahrung für die Seele

„Wir verstehen Kunst und Kultur als eine Bereicherung für ein gutes Leben“, erklärt Christoph Weiermayer, selbst Hotelier, akademischer Designer und Künstler. Kunst und Kultur genießen im IMPULS HOTEL TIROL einen hohen Stellenwert. In der eigenen Kunstwerkstatt im Hotel sind Gäste eingeladen, ihr persönliches künstlerisches Talent zu entdecken und zu fördern. Christoph Weiermayer und sein Team stehen Neugierigen gern auf ihrer Entdeckungsrei-se zur eigenen Kreativität mit Rat und Tat zur Seite.

Die Zimmer und Suiten im IMPULS HOTEL sind individuell gestaltet und eingerichtet. Unterkünfte für zwei oder Wohnreiche für Familien und anspruchsvolle Urlauber bieten für jeden Geschmack das passende Ambiente. Geräumige Zirbensuiten und Panorama-Spa-Studios geben im IMPULS HOTEL einen herrlichen Ausblick auf die Berge frei. Die gesunde, kreative Feinschmeckerküche aus regionalen Produkten lässt keine Wünsche offen. Kräuter spielen in den leichten, ausgewogenen Gerichten eine zentrale Rolle. Auf Unverträglichkeiten wird professionell eingegangen.

Mitspielen und gewinnen!

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für zwei Personen für drei Übernachtungen im 4 * Superior Impuls Hotel in Gastein! Jetzt HIER mitspielen!