Alle WM-Gruppen im Überblick

Die Auslosung der europäischen Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada am Freitag in Zürich ergab folgende Gruppen:

Gruppe A: Sieger Deutschland/Italien*, Slowakei, Nordirland, Luxemburg Gruppe B: Schweiz, Schweden, Slowenien, Kosovo Gruppe C: Verlierer Portugal/Dänemark*, Griechenland, Schottland, Belarus Gruppe D: Sieger Frankreich/Portugal*, Ukraine, Island, Aserbaidschan Gruppe E: Sieger Spanien/Niederlande*, Türkei, Georgien, Bulgarien Gruppe F: Sieger Portugal/Dänemark*, Ungarn, Irland, Armenien Gruppe G: Verlierer Spanien/Niederlande*, Polen, Finnland, Litauen, Malta Gruppe H: ÖSTERREICH, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino Gruppe I: Verlierer Deutschland/Italien*, Norwegen, Israel, Estland, Moldau Gruppe J: Belgien, Wales, Nordmazedonien, Kasachstan, Liechtenstein Gruppe K: England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra Gruppe L: Verlierer Frankreich/Kroatien*, Tschechien, Montenegro, Färöer, Gibraltar Hinzu kommt: Sieger/Verlierer von Nations-League-Viertelfinale