Bayern klaut Glasner diesen Frankreich-Star

Franzose kommt von Glasner-Club Crystal Palace.

Der Wechsel des französischen Offensivspielers Michael Olise (22) vom Premier-League-Club Crystal Palace zum FC Bayern München ist perfekt.

Vertrag bis 1029

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, erhielt Olise einen Vertrag bis zum Sommer 2029. Als Ablöse sind rund 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen im Gespräch.

Neuer Konkurrenzkampf

"Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen - dafür stehen Spieler wie Michael Olise", sagte Sportvorstand Max Eberl über den neuen Münchner Offensivspieler. Olise war im Juli 2021 vom FC Reading zu Crystal Palace gewechselt, wo der Oberösterreicher Oliver Glasner Trainer ist. In der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte er in 19 Partien zehn Treffer. Olise spielt auf der offensiven Außenbahn und soll den Konkurrenzkampf in München erhöhen.