Bayern-Spieler Goretzka fällt nach Handbruch aus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss in den kommenden Partien auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten.

Wie die Münchner am Sonntag mitteilten, zog sich der 28-Jährige beim 3:1-Sieg gegen Mainz am Samstag eine Mittelhandfraktur zu. Der Mittelfeldspieler wurde operiert und wird im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul und in den folgenden Partien fehlen. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Club nicht.

Konrad Laimer könnte damit bei den Bayern wieder vermehrt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen, der ÖFB-Legionär hatte zuletzt häufiger als rechter Außenverteidiger gespielt. Trainer Thomas Tuchel muss in Istanbul neben Goretzka unter anderem auch auf Verteidiger Dayot Upamecano (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Angreifer Serge Gnabry (Unterarmbruch) verzichten.